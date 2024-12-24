Как и в первую свою каденцию, Трамп начал активно портить отношения США с ближайшими союзниками.

Избранный президент США Дональд Трамп претендует на присоединение к Америке не только острова Гренландия, принадлежащего Дании, но и знаменитого Панамского канала. Это лишь часть большого списка претензий Трампа к союзникам США во всем мире, пишет The Hill.

За последнее время Трамп несколько раз жаловался на то, что Панама берет с американских кораблей слишком большую плату за проход по каналу. Порой он откровенно ставил вопрос о возможном возвращении канала под контроль американцев.

"С нашими военно-морскими силами и торговлей обращаются очень несправедливо и недобросовестно. Сборы, которые взимает Панама, являются смешными, особенно учитывая чрезвычайную щедрость, которую США предоставили Панаме. Это подлинное "обворовывание" нашей страны должно быть немедленно прекращено", - написал он в соцсетях несколько дней назад.

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Также следующий президент Америки выражал обеспокоенность, что Китай пользуется преимуществами канала и даже намекал, что якобы Пекин может влиять на работу канала.

Панама отвергла претензии Трампа. Президент Хосе Рауль Мулино, отметил, что тарифы на прохождение кораблей через канал не определяются "по прихоти".

"Как президент, я хочу четко выразить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежат ПАНАМЕ и будут оставаться таковыми. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению", - сказал Мулино.

Стратег от Республиканской партии и комментатор CNN Ана Наварро сказала, что любая попытка воплотить в жизнь угрозу Трампа, скорее всего, потребует военных действий.

Какое отношение США имеют к Панамскому каналу

Построить Панамский канал еще в конце XIX века пытались французы, но по ряду причин потерпели неудачу. В начале XX века проект перешел в руки американцев, которые в конце концов и построили канал в 1914 году.

Панамский канал имел и до сих пор имеет большое значение для мировой торговли, но больше всего он нужен был именно США, поскольку позволял значительно сократить время поставки товаров по морю между западным и восточным побережьями США. И что самое главное, американцы получили возможность быстро перебрасывать военный флот между Тихим и Атлантическим океанами.

С самого начала, согласно межгосударственному соглашению между США и Панамой контроль над Панамским каналом и прилегающей зоной осуществляли американцы.

После Второй мировой войны панамское общество начало выражать недовольство тем, что часть панамской территории де-факто контролирует иностранное государство. Это привело к ряду инцидентов, один из которых даже закончился временным разрывом дипломатических отношений между Панамой и США.

В конце концов в 1977 году были подписаны соглашения Торрихоса-Картера, согласно которым контроль над каналом постепенно передавался Панаме. Полный контроль над ним Панама получила 31 декабря 1999 года.

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