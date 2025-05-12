Публично Apple попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

По данным источников Wall Street Journal, из-за значительных торговых пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа, Apple будет вынуждена повысить цены на осеннюю линейку iPhone 17.

По имеющимся данным, Apple хочет "избежать любого сценария", в котором ей придется объяснять рост цен пошлинами Трампа против Китая, где производится конечная сборка большинства айфонов. Вместо этого Купертино постарается объяснить подорожание "новыми элементами дизайна и функциями".

Руководство Apple стремится избежать повторения инцидента с Amazon. В апреле компания объявила о намерении показывать покупателям, как новые пошлины влияют на стоимость товаров. Белый дом назвал это враждебным актом, и Amazon быстро заявила, что эта идея "никогда не была одобрена и не будет реализована".

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На фоне растущего давления из-за торговой войны между США и Китаем, Apple нарастила запасы и перенесла производство техники для рынка США в Индию. Генеральный директор Apple Тим Кук ранее заявил, что большинство iPhone, отгруженных в США с апреля по июнь, поступят из Индии.

Тем не менее поставляемых из Индии устройств недостаточно для покрытия всего спроса на iPhone – модели Pro и Pro Max по-прежнему будут собираться в Китае. Несмотря на то что США и Китай недавно договорились о временном снижении пошлин на 90 дней, за ввоз смартфонов в США Apple по-прежнему придется платить пошлину в размере 20%, отмечает WSJ.

Во сколько теперь обойдется iPhone

По прогнозам Reuters, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти до 1142 долларов. Топовая модель iPhone Pro Max с 1 терабайт памяти может подорожать до 2300 долларов. Даже более доступный iPhone "е" может прибавить в стоимости до $856.

Для сравнения, сейчас за iPhone 16 на 128 ГБ просят 799 долларов. Самый продвинутый iPhone Pro Max в максимальной конфигурации оценили в 1599 долларов. Таким образом, по подсчетам аналитиков, цены на грядущую линейку iPhone 17 могут вырасти на 43%.

Презентация серии iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, в новом поколении все телефоны предложат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. А на смену модели Plus придет рекордной тонкий iPhone Air.

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