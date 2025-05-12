По словам Пескова, Россия якобы настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования войны.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По его словам, глава Кремля уже обозначил свою позицию по возобновлению переговоров, пишут росСМИ.

"Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий", - сказал Песков.

По его словам, Россия якобы настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования войны. Также он высказался об угрозе введения новых европейских санкций против Москвы, если она откажется от прекращения огня в Украине как минимум на 30 дней.

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"Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией", - добавил Песков.

Встреча Зеленского и Путина в Стамбуле - важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая. Он подчеркнул, что готов встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также Зеленский добавил, что Украина будет ждать и предложенного ранее полного прекращения огня с 12 мая.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что предложение Зеленского в любом случае будет выгодно Украине. По его словам, если представители Украины поедут в Стамбул, а Путин откажется - он покажет свою слабость. Он подчеркнул, что теперь слово за Россией.

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