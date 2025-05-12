Важно не пропустить эти нюансы, чтоб выстроить доверительные отношения с любимцем.

Собаки - одни из самых умилительных и преданных домашних любимцев. Каждый раз, когда хозяин возвращается домой, даже после короткого отсутствия, эти четырехлапые устраивают бурную встречу. Они облизывают человека и часто машут хвостом. Оказалось, что есть определенные причины, почему собака лижет хозяина.

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Почему собака облизывает человека и машет хвостом

Ветеринар в Pure Pet Food, доктор Джулиан Нортон рассказал изданию Еxpress по какой причине любимцы тыкаются носами и бросаются "обниматься" с человеком.

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"Часть причины в том, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи и племени, и они пытаются привлечь внимание, тыкаясь в вас носом", - отметил Нортон.

Он добавил, что таким образом собака пытается установить с человеком глубокую связь.

"Это очень трогательно. Я думаю, это немного похоже на то, как собаки подходят и облизывают наше лицо или руки или что-то в этом роде. Они просто хотят стать частью семьи и получить немного внимания", - говорит ветеринар.

По его словам, облизывание сигнализирует о привязанности, а также является эмоциональной проверкой - так собака пытается понять, что человек в этот момент чувствует. Кроме того, это ее способ продемонстрировать, что ей не все равно.

То, что собака облизывает ноги, руки и лицо хозяина, не единственный способ общения для этих животных. Для выражения себя они также используют виляние хвостом. Обычно считается, что так собака выражает счастье, но все намного сложнее.

Высота, скорость и сила виляния хвостом могут сигнализировать о чем угодно: от радости до нервозности.

Быстрый и высокий взмах может указывать на волнение, а вот низкий и медленный - на осторожность или беспокойство.

Помимо этого иногда собаки могут даже "улыбаться". Хотя это не человеческая улыбка, но очень похоже. Это значит, что любимец довольный или игривый.

В то же время расслабленная мимика и движения хвоста говорят о том, что собака счастлива. Если обращать внимание на все эти нюансы, можно выстроить со своим любимцем более глубокую и доверительную связь.

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