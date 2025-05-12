Палатный: 'Украинская команда' поддерживает бойцов на самых сложных направлениях - передали внедорожник 101 бригаде ТрО

Он заверил, что "Украинская команда" и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто держит самые сложные участки фронта.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной внедорожник бойцам 70 батальона 101 бригады ТРО на Сумское направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Военнослужащие 70 батальона 101 бригады ТрО защищали Северодонецк, били оккупантов под Купянском и Работиным, а сейчас сдерживают их на Сумщине, отметил Палатный.

"Сумское направление сейчас - одно из самых напряженных на фронте. Там очень гарячо. Ежедневные бои. Нашим воинам очень нужна наша поддержка. Внедорожник на передовой – это скорость и безопасность. Возможность вовремя выполнять боевые задачи, не подвергая лишней опасности жизни воинов", - сказал руководитель "Украинской команды".

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Он заверил, что "Украинская команда" и дальше будет поддерживать тех, кто держит самые сложные участки фронта.

Ранее "Украинская команда" передала внедорожник 153 отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также сообщалось, что за время полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей. А также более 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и другую технику. В общей сложности - почти 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривень.