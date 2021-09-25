Он будет опубликован накануне 97-го дня рождения бывшего главы государства.

Новая книга комиксов расскажет о жизни 39-го президента США, демократа Джимми Картера, занимавшего этот пост с 1977 по 1981 год.

Иллюстрации комикса будут посвящены 75-летней истории любви Джимми Картера и его супруги Розалин, а также пути, который привел Картера в Белый дом и его президентству.

"Пресса благосклонна лишь к немногим президентам после окончания срока их полномочий, но постпрезидентская жизнь Джимми Картера была воплощением непоколебимого служения и преданности стране, которую он любит, - рассказал автор книги комиксов Майкл Фризелл. - Его участие в благотворительности доказывает, что он настоящий лидер во всех смыслах этого слова".

Книга комиксов выйдет в серии TidalWave, в рамках которой были выпущены комиксы о таких политиках, как Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, Рональд Рейган и Ричард Никсон, передает Голос Америки.

Кто такой Джимми Картер

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в Плейнс, штат Джорджия.

Он стал 39-м президентом США.

Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года.

Картер самый долгоживущий президент в истории США.

Автор: Ирина Погорелая