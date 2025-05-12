Курс гривни к евро установлен на уровне 46,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 46,16 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 59 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., а евро - 46,11/46,13 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 12 мая не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 47,20 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 мая вырос на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 47,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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