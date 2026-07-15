ЕС продолжил предоставление временной защиты для украинцев, но не для всех

Временная защита будет предоставляться тем вновь прибывшим, которые по закону не подлежат мобилизации.

Страны ЕС поддержали продление до 4 марта 2028 года действия механизма временной защиты для украинских граждан, которые выехали из-за войны в страны Европейского союза. Об этом сообщили в Совете Европейского союза.

В то же время есть определенные нюансы. Этот статус продлевается для тех, кто уже находился в странах ЕС. При этом защита не будет предоставляться военнообязанным мужчинам, которые только что прибыли из Украины.

"Учитывая изменение оборонных потребностей Украины, временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС", – говорится в сообщении. При этом отмечается, что для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны доказать выполнение своих военных обязательств. "Например, это можно сделать путем предъявления паспорта с выездным штампом, поставленным украинскими властями, подтверждающим их легальный выезд из Украины и, соответственно, выполнение военных обязательств. Это также можно сделать, предъявив документ в бумажном или электронном формате, подтверждающий увольнение или выполнение военных обязательств", – отмечают в Совете ЕС.

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Временная защита на данный момент продлена до 4 марта 2027 года, и более 4 миллионов перемещенных лиц из Украины получили защиту в ЕС с марта 2022 года.

Защита для украинских беженцев в ЕС – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее уже шла речь о реформе, касающейся предоставления статуса временной защиты беженцам из Украины.

Отмечалось, что временную защиту смогут получить только граждане Украины, имеющие свидетельство, подтверждающее их освобождение от мобилизации.

В начале июня Украина призвала страны ЕС ограничить прием своих граждан на особых условиях временной защиты, поскольку в европейские страны выехало много граждан, подлежащих мобилизации.

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