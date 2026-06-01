ЕС отказался от идеи 'безопасных регионов' Украины: что может измениться для украинцев

Евросоюз отказался от идеи разделения Украины на "безопасные регионы", однако обсуждает возможность ограничения временной защиты для мужчин призывного возраста.

Страны Европейского союза отказались от идеи разделения Украины на "безопасные" и "небезопасные" регионы при рассмотрении вопроса о продлении временной защиты для украинцев. Вместо этого в ЕС обсуждают возможность ограничения действия программы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ Совета Европейского союза.

Согласно документу, большинство государств-членов поддерживают продление механизма временной защиты, поскольку причины для его введения остаются актуальными. Кроме того, этот инструмент позволяет избежать резкого роста количества заявлений на получение убежища в странах ЕС.

При этом ряд государств выступает за изменение условий программы. В частности, обсуждается вариант ограничения временной защиты для мужчин призывного возраста, а также для лиц, которые покинули территорию Украины незаконно.

Ранее среди возможных вариантов рассматривалось исключение из программы жителей так называемых "безопасных регионов" Украины. Однако в актуальной версии документа эта инициатива уже отсутствует.

В Совете ЕС отмечают, что любые ограничения могут вызвать юридические сложности, связанные с принципом недискриминации, а также создать дополнительную нагрузку на национальные системы предоставления убежища.

Когда примут решение

Вопрос планируют обсудить на заседании министров внутренних дел стран Евросоюза 4 июня. При этом окончательное решение по будущему механизма временной защиты, как ожидается, будет принято позже – ориентировочно в конце июня или в июле.

Сколько украинцев находятся под защитой ЕС

По данным Совета ЕС, по состоянию на март 2026 года временной защитой в странах Евросоюза пользовались около 4,33 миллиона украинцев. Наибольшее количество граждан Украины находится в Германии, Польше и Чехии.

Ситуация пребывания украинцев в Евросоюзе

Накануне сообщалось, что в марте 2027 года многие украинцы достигнут необходимого 5-летнего срока проживания для получения гражданства Германии. Как пишет Die Welt, в стране опасаются "бума" заявлений на получение граданства. Однако статья 24 Закона о проживании в ФРГ не дает прямого права на получение немецкого гражданства.

В то же время в МИД Чехии заявили, что намерены ужесточить правила пребывания украинцев. Согласно информации, для получения финансовой помощи украинцам нужно доказать свою "активность", быть официально трудоустроеным, вести бизнес или состоять на учете в Управлении труда.

