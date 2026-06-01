Украинских мужчин хотят исключить из программы защиты ЕС: Euractiv узнал подробности

В Евросоюзе считают, что этот механизм следует пересмотреть для поддержки военных усилий Украины.

Страны Европейского Союза начали обсуждать возможные изменения в механизме временной защиты для украинцев, который был введен после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Среди рассматриваемых вариантов – исключение мужчин призывного возраста из числа тех, кто сможет получить этот статус в случае продления программы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС.

Обсуждения касаются Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive, TPD), которая позволяет украинским гражданам проживать, работать, учиться и получать социальную поддержку в странах ЕС без прохождения стандартных процедур предоставления убежища. В настоящее время этот механизм действует до марта 2027 года.

Согласно документу Совета ЕС, с которым ознакомилось издание, обсуждается вариант продления временной защиты для суженного круга лиц, в частности за счет "исключения мужчин призывного возраста" или лиц, выехавших из Украины на незаконных основаниях.

При этом отмечается, что потенциальные изменения могут касаться именно новых заявителей, которые в будущем будут обращаться за этим статусом.

В документе говорится, что правительства некоторых стран выразили обеспокоенность тем, что растет доля мужчин призывного возраста, прибывающих из Украины. Несколько стран также утверждают, что механизм следует пересмотреть "в интересах Украины" – как для поддержки ее сопротивления российской агрессии, так и для содействия будущему восстановлению.

Будущее этого механизма будут обсуждать министры по вопросам миграции на этой неделе во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Ожидается, что они дадут политические рекомендации относительно дальнейших шагов.

В издании сообщили, что по состоянию на март 2026 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4,33 миллиона украинцев. Больше всего таких лиц находилось в Германии (1,27 миллиона), Польше (961 405) и Чехии (379 820). При этом украинцы составляют более 98% всех получателей временной защиты в Евросоюзе. Среди них 43,3% – женщины, 30,1% – дети, а 26,6% – мужчины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Европе могут лишить украинских мужчин права на защиту от войны. Специальный представитель по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон заявляла, что "не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, лишь пересекая границу – возможно, даже нелегально – сразу получают временную защиту". Она назвала это "противоречивым сигналом, который Европа посылает Украине".

В Министерстве внутренних дел Украины объясняли, может ли Украина принудительно вернуть мужчин из Европы. Ведомство отмечало, что депортация из Германии и других стран ЕС возможна только на основании решений местных органов власти, а не самой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что компетентные службы Украины и Германии должны заняться теми, кто выехал из Украины незаконно. "Что касается этих людей, наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись... Потому что это вопрос справедливости. У нас воины на фронте, и им нужны ротации", – отмечал он.

