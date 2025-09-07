Он также оценил, представляют ли эти учения угрозу для стран Европы.

В Беларуси стартовали военные учения, участие в которых принимает и Россия. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, есть ли угроза для Украины.

"Это плановые учения. Именно в этих учениях угрозы сейчас никакой нет. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Ничего нового", – пояснил он в интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV.

Руководитель разведки также добавил, что по состоянию на сейчас угрозы для страны Европы тоже нет.

Учения в Беларуси

На территории Беларуси стартовали совместные учения стран-членов ОДКБ под названиями "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон". Участие в них принимает в том числе Россия.

По данным СМИ, во время этих учений будут задействованы примерно 450 единиц техники, включая по меньшей мере 10 самолетов и вертолетов, и БПЛА. Примечательно, что во время учений также предполагается отработка планирования применения ядерного вооружения.

В Польше уже призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с проведением этих учений. В польском МИД отметили, что Беларусь не является демократической страной, а также не является дружественной к Польше.

