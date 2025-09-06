Это не демократическая страна, а также не дружественная к Республике Польша страна, отметили в МИД страны.

Польша призвала своих граждан срочно покинуть Беларусь, поскольку те могут "столкнуться с событиями, которые не будут для них полезными".

Соответствующее заявление представитель МИД Польши Павел Вронский сделал после того, как в Беларуси задержали поляка, который якобы шпионил за учениями "Запад-2025", сообщает RMF24.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не будут для них полезными. Это не демократическая страна, а также не дружественная к Республике Польша страна", - заявил Вронский.

"Запад-2025" - что известно

Совместные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" стартуют 12 сентября и продлятся по 16 сентября.

Во время учений "Запад-2025" будут работать российские и белорусские спецназовцы, отрабатываться задачи совместного управления подчиненными силами и средствами, вопросы логистического обеспечения, определенные меры по мобилизации.

