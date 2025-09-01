В них принимают участие военные из разных стран.

В Беларуси начались учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон". Российские СМИ сообщают, что в них принимают участие более 2 тысяч беларусских военнослужащих и представителей других стран, включая Россию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

Также на них будут задействованы 450 единиц техники, включая менее 10 самолетов и вертолетов, и БПЛА, пишет DW. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы лично отдал приказ о перенесении учений вглубь территории страны, чтобы их не обвиняли в возможных провокациях.

Сообщается и то, что на этих учениях предусматривается отработка планирования применения ядерного вооружения. "Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать - будем учиться", - заявил первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

Но стоит отметить, что эти учения не связаны с последующими — российско-беларусскими учениями "Запад-2025". Они состоятся с 12 по 16 сентября.

Учения в Беларуси - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ранее МИД Украины сделал заявление из-за военных учений РФ в Беларуси и официально призвал беларусские войска не приближаться к общей границе.

Кроме того, в Беларуси заявили, что основные маневры были перенесены вглубь страны, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижение напряженности в регионе. "По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несравнимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводятся в Европе", - заявили у Лукашенко.

