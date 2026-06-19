'Они легко могли взять Киев': Трамп рассказал свою версию начала войны в Украине

По его мнению, если бы танки продолжили движение по шоссе, война могла закончиться уже в первый день.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия могла бы завершить войну в Украине в первый же день, если бы не российский генерал, который направил танки на Киев "через болото". Об этом он сказал в интервью Axios.

"Я думаю, что то, что произошло, просто поразительно. Война, которая должна была закончиться очень быстро. Знаете, я не знаю, знаете ли вы эту историю, но когда она началась, у Путина были сотни танков, которые ехали по шоссе. Шоссе, бетонное, очень хорошее шоссе, твердое как скала, прямо в Киев. И примерно на полпути он бы добрался туда за три часа, двигаясь со скоростью 80 километров в час, что примерно соответствует максимальной скорости танка", - заявил Трамп.

По его словам, у РФ была большая колонна танков.

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"И у них был какой-то генерал, которого, вероятно, уже нет с нами. Он решил, вместо того чтобы сразу идти в Киев и закончить войну в первый же день, я думаю, никто даже не знает этой истории, что он ехал через поля и болото. А за пару дней до этого был рекордный ливень, и эти танки застряли в грязи", - побавил президент.

Он повторил, что дал Украине противотанковые комплексы Javelin, которые уничтожили танки.

"Я дал их еще до того, как это произошло. Но знаете, есть такое выражение, потому что говорят: "О, вы так хорошо относитесь к России". А я к России не отношусь хорошо. Я был очень суров к России. Я был очень суров к Китаю, суровее всех. Вот почему они меня уважают. У меня хорошие отношения с этими людьми, но я дал им Javelin, и эти танки были уничтожены.

По его версии, "танки выстроились в ряд и не двигались несколько дней". Он добавил:

"А потом они пришли, чтобы поразить их. Они оказались практически в зыбучих песках. Это была грязь, как зыбучие пески. Они не могли двигаться. Если бы генерал просто... вот почему война всегда рискованна. Если бы этот генерал просто поехал прямо по бетонной дороге, они были бы в Киеве в течение четырех часов, и Украина ничего бы с этим не сделала. Эта война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Так что это была ужасная ошибка. И вот генерал решает, что вместо того, чтобы ехать по середине шоссе прямо в город, они ничего не могли сделать. Они были совершенно неподготовлены. И не только это, когда они уничтожили все эти танки, это придало им уверенности".

Война в Украине - ситуация на фронте

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