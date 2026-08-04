РФ повторяет тактику 2025 года для наступления на 'Крепостной пояс' Донецкой области, - ISW

В 2026 году армия РФ в очередной раз проводит подобную кампанию.

Российские оккупанты повторяют отдельные аспекты своей кампании по воздушной блокаде поля боя (BAI), проводившейся летом-осенью 2025 года и создавшей условия для наступления в конце 2025 года в районе Покровска и Гуляйполя, чтобы подготовиться к наступательным операциям против "Крепостного пояса" в Донецкой области. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

"Термин "BAI" означает использование авиации для нанесения ударов по целям в ближайшем тылу за линией фронта с целью оказания влияния на ход боевых действий в ближайшей перспективе. В конце 2025 года российские войска провели кампанию, которая дала частичные результаты BAI, что способствовало дальнейшему наступлению сухопутных войск в направлениях на Покровск и Гуляйполе в течение нескольких месяцев", - объяснили аналитики.

По словам экспертов, в своей кампании BAI 2025 года противник использовал комбинацию беспилотников, ракет и планирующих бомб для атак по таким целям, как украинские наземные линии связи (GLOC), транспортные средства, полигоны и железные дороги, а также для изоляции украинской логистики как в Покровске, так и в Гуляйполе.

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В ISW считают, что в 2026 году армия РФ в очередной раз проводит подобную кампанию BAI, которая нацелена на этот раз на Славянск и Краматорск. Это города, образующие северную окраину "Крепостного пояса" Украины в Донецкой области.

"Главной целью текущей российской кампании с использованием беспилотных летательных аппаратов (BAI) против "Крепостного пояса" - как и в предыдущих кампаниях с использованием БпЛА - является отрезание украинских войск, защищающих "Крепостной пояс", от стабильного логистического обеспечения", - добавили в сообщении.

Например, российская армия всё чаще наносит удары по украинским локомотивам, которые имеют критическое значение для логистики ВСУ. В частности, в июле 2026 года военное командование РФ снабдило свою армию 1 000 дронами типа "Молния" и отдало приказы усилить удары по украинской логистике в Краматорске и его окрестностях.

Кроме того, армия РФ начинает наносить удары по главным мостам в районе "Крепостного пояса", чтобы еще больше нарушить логистику Украины.

"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 августа, показывает последствия недавнего удара российской реактивной системы залпового огня (РСЗО), который сильно повредил Чериковский мост через реку Казенный Торец в восточной части Славянска. Мост соединяет Славянск с шоссе Х-20 и ведет в Краматорск. Российские военные блогеры отметили, что мост служил важным украинским логистическим маршрутом между Славянском и Краматорском, и утверждали, что это был один из трех мостов в Славянске, способных выдерживать нагрузку тяжелой техники", - напомнили в ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что Украина может потерять контроль над Константиновкой в ближайшие месяцы. Согласно планам Кремля, армия РФ стремится выйти на административные границы Донецкой области до конца текущего года. Однако эксперты сомневаются, что российским войскам удастся реализовать эту цель даже в течение 2027 года.

В то же время Институт изучения войны писал, что Силы обороны сорвали планы РФ под Славянском. В частности, один из российских военных блогеров сообщил об успешной контратаке украинских защитников в районе Рай-Александровки, расположенной к востоку от города.

По словам аналитиков, именно она сорвала планы РФ по наступлению в этом районе.

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