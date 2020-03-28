Песню Village People YMCA признали достоянием Конгресса
22:00, 28 марта 2020Кино и музыка
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Для того, чтобы запись могла попасть в реестр, существуют всего два условия: ей должно быть не менее десяти лет, и она не должна числиться утраченной.
Песня является гимном хорошему времяпрепровождению \ tvovermind.com
Хит американского поп-секстета Village People YMCA попал в библиотеку Конгресса США как песня, представляющая историческую ценность.
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Это так же означает, что сингл попадет в Национальный реестр аудиозаписей как "работа непреходящей важности" для американской культуры, сообщает Би-би-си.
Для того, чтобы запись могла попасть в реестр, существуют всего два условия: ей должно быть не менее десяти лет, и она не должна числиться утраченной.
Соавтор YMCA Виктор Уиллис отметил, что эта песня написана по автобиографическим мотивам и является гимном хорошему времяпрепровождению. А еще, трек считается одним из популярнейших в квир-коммьюнити.
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