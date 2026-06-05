Рейтинг за май: условная партия Билецкого догоняет партию Буданова

Исследовательская компания "Социополис" измерила электоральные настроения украинцев в мае. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, первая шестерка политических сил выглядела бы так:

*Приведенные ниже проценты – количество респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором.

Партия Залужного – 16,1%, Блок Зеленского – 14,4%, "Европейская солидарность" – 11,7%, Партия Буданова – 10,9%, "Разумная политика" – 10,7%, Партия "Третья штурмовая бригада" – 8,9%.

При этом 66,1% респондентов считают, что выборы можно проводить только после отмены военного положения в стране. 29,4% допускают проведение выборов сейчас, в случае необходимости. 4,5% не смогли ответить.

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