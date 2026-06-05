Для украинцев с оккупированных территорий упростили процедуру выдачи паспортов, - Сибига

Это должно облегчить возвращение украинцев с оккупированных территорий.

Украина упростила процедуры выдачи паспортов гражданина Украины для украинцев с временно оккупированных Россией территорий. Сначала они должны обратиться в одно из определенных посольств или консульств для упрощенного получения удостоверения личности на возвращение в Украину.

Как сообщил глава МИД Андрей Сибига в социальной сети Facebook, сегодня по инициативе Министерства иностранных дел Правительство Украины сделало важный шаг, который реально облегчит возвращение в Украину наших граждан с временно оккупированной РФ территории.

"Отныне украинцы, родившиеся на временно оккупированной территории и никогда не имевшие украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности для возвращения в Украину. Оформить удостоверение можно будет бесплатно", – подчеркнул Сибига.

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Как уточнил министр, с этим документом украинцы с оккупированных территорий смогут вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.

"Рад сообщить, что для оформления удостоверения мы предусмотрели упрощенную процедуру установления личности. Теперь это можно сделать в одном из наших посольств или консульств на основании показаний дееспособного члена семьи – гражданина Украины, в том числе дистанционно, через видеосвязь", – добавил Сибига.

Куда обращаться украинцам с оккупированных территорий

По словам Сибиги, к экспериментальному проекту привлечены:

Посольство Украины в Республике Беларусь;

Посольство Украины в Грузии;

Посольство Украины в Республике Армения;

Посольство Украины в Республике Казахстан;

Посольство Украины в Турецкой Республике;

Генеральное консульство Украины в Стамбуле;

Генеральное консульство Украины в Анталии;

В чем ранее заключалась проблема

"Мы понимали масштаб проблемы для украинцев на временно оккупированных территориях, связанной с продолжительностью оккупации и трудностями выезда через соседние с РФ страны – особенно для молодых людей, родившихся после 1991 года", – отметил Сибига.

По его словам, украинские консулы были ограничены действующим законодательством, которое определяло исчерпывающий перечень оснований, на которых может быть выдано удостоверение личности для возвращения в Украину.

К тому же, нормативно определенная законом процедура идентификации личности и проверки принадлежности к гражданству создавала условия, при которых многим молодым людям, выросшим в условиях оккупации, получить такой документ было очень сложно.

Также МИД взяло на себя ответственность и лидерскую роль в согласовании нового экспериментального порядка – с учетом как требований безопасности других компетентных органов, так и необходимости упрощения процедур, высказанной профильными институтами, занимающимися реинтеграцией.

Как подчеркнул Сибига, теперь удалось провести эту работу и наконец получить новый механизм.

РФ собирается завершить паспортизацию на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, на оккупированных украинских территориях Россия массово принуждает приобретать российское гражданство и получать российские паспорта. Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что практически в полном объеме завершена паспортизация жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также – Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Путин похвалил сотрудников МВД РФ, работающих на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, в этих регионах раскрываемость убийств, разбойных нападений, квартирных краж якобы улучшилась, а уровень уличной преступности снизился.

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