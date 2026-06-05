Азербайджан сообщил о гибели пяти граждан в результате атаки на судно в Азовском море

Суда с гражданами Азербайджана находились в Таганрогском заливе.

Пятеро граждан Азербайджана убиты и еще трое ранены после атак на два грузовых судна в Азовском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В частности, в МИД Азербайджана отметили, что на судах в Таганрогском заливе в общей сложности находилось 25 азербайджанских граждан, но эти суда не принадлежат стране.

О повреждениях судов в море - что известно

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадьяр) Бровди заявил о поражении пяти нелегальных судов-сухогрузов и танкеров с выключенными радарами, задействованных в похищении украинского зерна, а также переброске военных грузов и топлива.

Поражения произошли во временно оккупированных портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах.

По итогам 2025 года стало известно, что Россия за прошлый год похитила более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины. Почти 40% было доставлено в Египет.

Украина требует от других стран не принимать суда с украденным украинским зерном, которое пытается продать Россия.

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