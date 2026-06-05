Украинская ПВО перехватила почти 92% дронов во время массированных атак в мае, - Минобороны

Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных ударов достиг 90,75%.

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) в мае повысила эффективность перехвата вражеских дронов и ракет, несмотря на рост интенсивности атак. По данным ежедневных сводок Воздушных Сил ВСУ, в прошлом месяце во время массированных атак противник применил 8 351 средство воздушного нападения. Для сравнения - в апреле их было около 6 700.

Как сообщило Министерство обороны Украины, интенсивность вражеских атак уже несколько месяцев подряд находится на рекордных уровнях.

Отмечается, что в мае украинская ПВО перехватила 7 588 дронов и ракет. В частности, БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и т. д. - зафиксирован запуск 8 150, перехвачено 7 476; процент перехвата - 91,73%; крылатых и баллистических ракет - зафиксировано 211 запусков, перехвачено 112; процент перехвата - более 53%.

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"Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных ударов достиг 90,75%. Во время массированных ударов в мае Украину атаковали более 8 000 средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженных в мае ракет:

2 сверхсложные для сбивания аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

50 крылатых ракет Х-101;

10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

11 крылатых ракет "Калибр";

14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

24 крылатых ракеты "Искандер-К".

Наиболее массированные дроновые и ракетные атаки мая

В ночь на 13 мая враг начал массированное нападение, которое длилось более 30 часов, пытаясь несколькими волнами ударов перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Во время атаки в общей сложности было задействовано 1 567 дронов и 56 ракет различных типов. Процент сбитых беспилотников составил 93%, ракет - 72%. Силы ПВО фактически работали непрерывно, используя лишь короткие паузы для восстановления и перезарядки техники, а также отдыха личного состава.

В Минобороны подчеркнули, что чрезвычайно масштабной и сложной была атака в ночь на 24 мая. Особенность этого массированного нападения - применение большого количества средств воздушного нападения с различными параметрами полета, которые летели почти одновременно в несколько волн.

Тогда враг запустил 600 БпЛА различных типов, 30 обычных баллистических ракет, "Кинжалы" и "Цирконы", которые также наводятся на цель по баллистической траектории, более 50 крылатых ракет, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами средней дальности "Орешник".

Несмотря на сложность атаки, украинские защитники неба перехватили 91% дронов и более половины от общего количества ракет.

Особенности новых ударов РФ

Как сообщал УНИАН, Россия изменила тактику использования "Искандеров". Теперь кассетная боевая часть начинает детонировать через 20–30 минут после попадания ракеты.

Это означает, что после падения ракеты кассеты, разлетающиеся на сотни метров, начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех, кто прибывает на место поражения, и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет.

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