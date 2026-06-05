ФРТУ: для финансовой стабильности Укрзализныци нужны реформы, а не повышение грузовых тарифов

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить пересмотра грузовых железнодорожных тарифов в 2026 году и ввести мораторий на их изменение до окончания военного положения. В организации считают, что дополнительная тарифная нагрузка может негативно повлиять на промышленность, экспорт и финансовую устойчивость государства.

В Федерации подчеркнули, что украинская железная дорога работает в беспрецедентно сложных условиях войны, а объемы грузовых перевозок с начала полномасштабного вторжения сократились на 49%. В то же время грузовой сегмент остается прибыльным и ежегодно генерирует около 20 млрд грн операционной прибыли.

Основной проблемой компании является хроническая убыточность пассажирских перевозок, подчеркивают в ФРТУ: убытки пассажирского сегмента составили 18 млрд грн в 2024 году, 22 млрд грн в 2025 году, а в 2026 году могут превысить 25 млрд грн.

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"Стратегические решения по тарифной политике должны основываться не на краткосрочном финансовом эффекте для отдельной компании, а на долгосрочных интересах экономики государства", – отмечается в обращении.

В Федерации напомнили, что в 2021–2022 годах тарифы на перевозку отдельных видов грузов уже выросли в 2,4 раза, а на перевозку пустых вагонов – в 2,6 раза. При этом, по мнению бизнеса, существенных структурных реформ или оптимизации расходов в компании проведено не было.

Авторы письма предупреждают, что дальнейший пересмотр тарифов может привести к сокращению производства на бюджетобразующих предприятиях, уменьшению валютной выручки и налоговых поступлений, а также ускорить переход грузов на автомобильный транспорт.

Отдельно в ФРТУ обратили внимание на проблему кросс-субсидирования, когда доходы грузового сегмента используются для покрытия убытков пассажирских перевозок. По мнению организации, Украина должна постепенно перейти к европейской модели Public Service Obligation (PSO), при которой социально важные пассажирские перевозки финансируются из государственного бюджета.

Также Федерация подчеркнула необходимость оптимизации инфраструктуры и повышения производительности труда в "Укрзализныце". По ее данным, сегодня железная дорога перевозит около 160 млн тонн грузов в год против почти 1 млрд тонн в советский период, а значительная часть инфраструктуры остается малозагруженной.

В обращении к правительству ФРТУ предложила обеспечить полноценное бюджетное финансирование пассажирских перевозок, привлечь международные средства на восстановление железнодорожной инфраструктуры, создать условия для восстановления промышленного производства и разработать программу повышения эффективности работы "Укрзализныци". "В условиях войны тарифная политика должна способствовать развитию производства и экспорта, которые остаются основой валютных поступлений и финансовой устойчивости государства.

Ранее в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" заявили, что в случае повышения грузовых тарифов УЗ на 37% Украина потеряет почти 100 млрд грн ВВП, более $2,4 млрд валютной выручки, более 36 млрд грн налогов и 76 тысяч рабочих мест.

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