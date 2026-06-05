Цены на овощи упадут уже через несколько дней: что подешевеет больше всего

В конце первой недели лета на Столичном рынке в Киеве продолжается активное увеличение предложения сезонной продукции. В ближайшие дни продавцы ожидают снижения цен на овощи из-за улучшения погоды в южных регионах и массового поступления товара, сообщают обозреватели рынка.
Уже с началом следующей недели, после окончания дождей в Одессе и увеличения предложения, больше всего должны подешеветь молодой картофель, помидоры, зеленый горошек и кабачки.
В конце рабочей недели цены на овощи на рынке следующие:
- молодой картофель – 50-80 грн/кг;
- мытый картофель – 65 грн/кг;
- импортный картофель – 50 грн/кг;
- старый картофель – 13-16 грн/кг;
- горошек – 70-90 грн/кг;
- кабачок – 30-60 грн/кг;
- баклажан – 100-120 грн/кг.
Цены на помидоры и огурцы на рынке:
- розовый помидор "Одесса" – 130-150 грн/кг;
- красный помидор – 125-130 грн/кг;
- "носик" – 115-135 грн/кг;
- импортный помидор – 130 грн/кг;
- гладкий огурец – 55 грн/кг;
- огурец "колючка" – 55 грн/кг;
- огурец "Ривне" – 60-65 грн/кг.
Цены на некоторые другие популярные овощи:
- молодая капуста – 18-20 грн/кг;
- цветная капуста – 55-60 грн/кг;
- пекинская капуста – 35 грн/кг;
- молодая свекла – 35 грн/кг;
- редис – 43-45 грн/кг;
- перец "Белозерка" – 130-140 грн/кг.
Цены на овощи и фрукты в Украине – основные прогнозы
Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что в этом году Украина должна собрать достаточный урожай картофеля для обеспечения внутренних потребностей, а цены на овощ будут на уровне прошлогодних.
В то же время аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что Украина рискует потерять большое количество косточковых фруктов, прежде всего персиков и абрикосов. Цены на эти фрукты будут расти: как минимум на 20%, а в худшем случае – на целых 80% по сравнению с прошлым сезоном.