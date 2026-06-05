Цены на овощи упадут уже через несколько дней: что подешевеет больше всего

Поставок свежих овощей станет больше благодаря улучшению погодных условий.

В конце первой недели лета на Столичном рынке в Киеве продолжается активное увеличение предложения сезонной продукции. В ближайшие дни продавцы ожидают снижения цен на овощи из-за улучшения погоды в южных регионах и массового поступления товара, сообщают обозреватели рынка.

Уже с началом следующей недели, после окончания дождей в Одессе и увеличения предложения, больше всего должны подешеветь молодой картофель, помидоры, зеленый горошек и кабачки.

В конце рабочей недели цены на овощи на рынке следующие:

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молодой картофель – 50-80 грн/кг;

мытый картофель – 65 грн/кг;

импортный картофель – 50 грн/кг;

старый картофель – 13-16 грн/кг;

горошек – 70-90 грн/кг;

кабачок – 30-60 грн/кг;

баклажан – 100-120 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы на рынке:

розовый помидор "Одесса" – 130-150 грн/кг;

красный помидор – 125-130 грн/кг;

"носик" – 115-135 грн/кг;

импортный помидор – 130 грн/кг;

гладкий огурец – 55 грн/кг;

огурец "колючка" – 55 грн/кг;

огурец "Ривне" – 60-65 грн/кг.

Цены на некоторые другие популярные овощи:

молодая капуста – 18-20 грн/кг;

цветная капуста – 55-60 грн/кг;

пекинская капуста – 35 грн/кг;

молодая свекла – 35 грн/кг;

редис – 43-45 грн/кг;

перец "Белозерка" – 130-140 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине – основные прогнозы

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что в этом году Украина должна собрать достаточный урожай картофеля для обеспечения внутренних потребностей, а цены на овощ будут на уровне прошлогодних.

В то же время аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что Украина рискует потерять большое количество косточковых фруктов, прежде всего персиков и абрикосов. Цены на эти фрукты будут расти: как минимум на 20%, а в худшем случае – на целых 80% по сравнению с прошлым сезоном.

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