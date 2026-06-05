Этот почти 17-минутный трек остается популярным даже спустя 49 лет

Композиция "Terrapin Station" покорила сердца слушателей и критиков.

Американская рок-группа Grateful Dead в 1977 году выпустила песню "Terrapin Station", которая до сих пор остается популярной.

Как отмечает издание Parade, трек, продолжительность которого составляет почти 17 минут, сочетает в себе сразу несколько музыкальных стилей: рок, фолк и прогрессивную музыку. Большую часть песни написали гитарист и вокалист Джерри Гарсия, а также автор текстов Роберт Хантер.

Композиция рассказывает символическую и часто загадочную историю о моряках, солдатах, судьбе и мудрости. Кстати, ее значение обсуждалось фанатами десятилетиями, а сам автор говорил о тексте так:

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"На улице была сильная буря, и я почувствовал настоящую энергию, глядя на нее за окном. Я просто сидел за печатной машинкой, положил лист бумаги и набрал "Terrapin Station". Потом я подумал: "Ладно, о чем это? О, обратимся к музе". А потом: "Пусть мое вдохновение течет в виде символических строк, намекающих на ритм, который не покинет меня, пока моя история не будет рассказана и завершена". Это было приглашение для музы".

Хит Terrapin Station – что важно знать

Интересно, что "Terrapin Station" была слишком длинной для радио, однако часть ее все же звучала в эфирах. Сейчас многие критики считают композицию одним из высших художественных достижений "Grateful Dead", а их одноименный альбом достиг 28-го места в Billboard 200 и получил золотой сертификат RIAA в 1987 году.

Напомним, ранее УНИАН писал о летнем хите 1966 года, который считается одним из лучших уже на протяжении 60 лет.

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