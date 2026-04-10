В MAGA - бунт из-за войны с Ираном: Трамп обозвал своих союзников 'дураками'

Президент США также заявил, что теперь отказывается отвечать на их звонки.

Президент Дональд Трамп раскритиковал некоторых консервативных медиа-деятелей, которые помогли ему вернуться в Белый дом, за то, что они не поддержали войну в Иране.

Как сообщает Politico, в четверг Трамп осудил Такера Карлсона, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекса Джонса в посте в социальных сетях, который отражает раскол в движении MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова, – УНИАН). Он усилился после нападения США и Израиля на Иран.

Президент назвал их "нарушителями спокойствия", которые стремятся к огласке за его счет своей критикой войны, которую считают нарушением его часто озвучиваемого предвыборного обещания не втягивать США в конфликт на Ближнем Востоке.

"Они глупые люди. Они это знают, их семьи это знают, и все остальные тоже! Посмотрите на их прошлое, посмотрите на их историю", – написал он.

Заявив, что их взгляды "противоречат MAGA", Трамп также сказал, что теперь отказывается отвечать на их звонки, и повторил заявление, которое сделал после предыдущего разрыва с бывшей представительницей Марджори Тейлор Грин.

Какие заявления прозвучали

Карлсон, например, резко раскритиковал пост Трампа в социальных сетях, назвав президента "мерзким на всех уровнях" и обвинив его в угрозе совершения военного преступления.

"Я знаю, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекс Джонс годами борются со мной, особенно потому, что они считают замечательным, что Иран, государство-спонсор номер один в сфере терроризма, обладает ядерным оружием – потому что у них есть одна общая черта – низкий уровень IQ", – написал Трамп.

Он отметил, что на Оуэнс в США подали в суд президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит из-за ее неоднократных заявлений о том, что первая леди Франции – мужчина, и сослался на тот факт, что Джонс объявил себя банкротом после того, как ему было предписано выплатить почти 1,5 миллиарда долларов за его ложные заявления о стрельбе в школе Сэнди-Хук.

Вспышка гнева Трампа быстро вызвала упреки в социальных сетях со стороны тех, кого он критиковал.

"Возможно, пришло время отдать дедушку в приют", – сказал Оуэнс в эфире X.

Джонс в своем ответе отметил, что некоторые консерваторы считают, что США атаковали от имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы надеемся и молимся, чтобы президент Трамп пробудился от чар контроля над сознанием, которым его подвергали неоконсерваторы-нетрамписты и Нетаньяху", – написал Джонс на X.

Грин, которого также критиковали в обращении Трампа, ответил аналогичным образом.

"Президент Трамп сошел с ума, начав войну против Ирана, что является нарушением предвыборного обещания. Я боролась вместе с Такером Карлсоном, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алексом Джонсом, чтобы помочь Трампу избраться. А теперь он устраивает несложную тираду, атакуя всех нас в одном посте", – написала она на X.

Требования Трампа к Европе из-за войны на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским столицам, что Трамп ожидает конкретных обязательств в течение следующих нескольких дней относительно развертывания военных кораблей или других военных ресурсов из Европы. Политических обещаний, таких как те, что были даны после начала войны, больше недостаточно.

По словам нескольких европейских дипломатов, которые были проинформированы после встречи генерального секретаря НАТО с Трампом, требование американского лидера равносильно ультиматуму.

Помимо требования относительно Ормузского пролива, Трамп оказывает огромное давление на партнеров по НАТО дальнейшими угрозами. По сообщениям американских СМИ, он сейчас составляет список европейских партнеров по Альянсу, которые поддерживали его в войне против Ирана или выступали против него. В сообщениях говорится, что Трамп намерен вывести американские войска из стран, проявивших сопротивление.

