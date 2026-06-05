ICC Ukraine призвала сохранить действующие тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии до оценки экономических последствий

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвал сохранить действующие тарифы на передачу и диспетчерское управление электроэнергией до завершения детального анализа экономических последствий их пересмотра. В организации отмечают, что в условиях войны важно найти баланс между потребностями энергетической системы и поддержкой конкурентоспособности украинских производителей. Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя предложение о корректировке тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 июля.

По его словам, бизнес осознает сложность ситуации, в которой находится энергетический сектор после многочисленных атак на энергетическую инфраструктуру. Значительные ресурсы направляются на восстановление объектов, подготовку к отопительному сезону и обеспечение устойчивой работы энергосистемы.

В то же время в ICC Ukraine считают, что перед принятием решения необходимо максимально подробно проанализировать все составляющие тарифа и предоставить бизнесу исчерпывающие объяснения относительно структуры расходов. "От этого решения зависит не только финансовое состояние отдельных предприятий, но и перспективы экономического восстановления Украины в целом", – подчеркнул Щелкунов.

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В комитете обращают внимание, что украинские производители уже работают в чрезвычайно сложных условиях. При этом дополнительные расходы на электроэнергию могут особенно ощутимо повлиять на энергоемкие отрасли – металлургию, машиностроение, химическую промышленность, производство строительных материалов и агропереработку. Для этих секторов энергетическая составляющая является одним из ключевых элементов себестоимости продукции.

В результате украинские производители могут столкнуться с дальнейшим ослаблением конкурентных позиций на внешних рынках, что повлияет на экспорт, валютную выручку и налоговые поступления.

В комитете напоминают, что международная практика в кризисные периоды предусматривает поддержку промышленных потребителей, а не увеличение их финансовой нагрузки. В частности, после энергетического кризиса 2022–2023 годов Германия ввела механизмы компенсации части энергетических затрат для энергоемких предприятий и инструменты сдерживания цен на электроэнергию для производителей. Франция применяла программы государственной поддержки для предприятий, которые больше всего пострадали от высоких энергетических затрат.

"Эти примеры демонстрируют важную закономерность: во время экономических и безопасностных кризисов развитые страны стараются не перекладывать все расходы на бизнес, понимая, что именно производственный сектор является основой будущего экономического восстановления", – отметил Щелкунов.

В связи с этим ICC Ukraine предлагает в первую очередь использовать внутренние и внешние резервы для финансирования потребностей энергосистемы. Среди таких шагов – аудит и оптимизация операционных расходов, пересмотр приоритетности инвестиционных программ, более активное привлечение международной финансовой помощи, сокращение технологических потерь в сетях и повышение платежной дисциплины на рынке электроэнергии.

По словам президента ICC Ukraine, тарифные решения сегодня необходимо оценивать не только с точки зрения финансирования отдельных компаний, но и через их влияние на экономику в целом. "Украина ведет борьбу не только за территориальную целостность, но и за сохранение собственного промышленного потенциала. Каждое предприятие, которое продолжает работать, платить налоги и обеспечивать рабочие места, является элементом экономической устойчивости государства", – подчеркнул Щелкунов.

В ICC Ukraine считают, что до завершения полного анализа экономических последствий и проработки альтернативных источников финансирования целесообразно сохранить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии на действующем уровне.

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