'Объясните этому сумасшедшему': Трамп и Карлсон поссорились из-за Ирана

Американский пропагандист Такер Карлсон резко раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав его "соучастником" атаки Израиля на Иран, пишет The Hill.
Журналист заявил, что американская помощь Израилю якобы "втягивает США в войну".
"То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа", - заявил Карлсон.
Такер Карлсон долгое время был сторонником Трампа в медиапространстве. Впрочем, недавно его риторика резко изменилась. Пропагандист зачастил в Москву для интервью с диктатором Владимиром Путиным и политиками его режима. Впоследствии он публично спорил с другими консервативными комментаторами, которые призывали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Ирана - союзника России на Ближнем Востоке.
На этот раз резкие заявления Карлсона не остались без внимания Трампа. Он отреагировал в такой же резкой манере.
"Кто-то, пожалуйста, объясните сумасшедшему Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!", - написал Трамп в Truth Social.
Израиль против Ирана - реакция США
Напомним, что США официально не участвуют в войне, но активно поддерживают Израиль в защите от иранских ракетных атак. Президент Дональд Трамп поддержал действия Израиля. Он предложил дипломатическое урегулирование конфликта через новую ядерную сделку. ООН, ЕС и Китай призывают к немедленному прекращению огня.
Министр обороны Пит Гегсет заявил, что любая атака на американские объекты получит жесткий ответ. США предупредили страны региона, что готовы к наступательным действиям в случае нападения со стороны Ирана.