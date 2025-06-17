'Объясните этому сумасшедшему': Трамп и Карлсон поссорились из-за Ирана

Пропагандист резко раскритиковал Трампа за поддержку Израиля, но эти заявления не остались без внимания американского президента.

Американский пропагандист Такер Карлсон резко раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав его "соучастником" атаки Израиля на Иран, пишет The Hill.

Журналист заявил, что американская помощь Израилю якобы "втягивает США в войну".

"То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа", - заявил Карлсон.

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Такер Карлсон долгое время был сторонником Трампа в медиапространстве. Впрочем, недавно его риторика резко изменилась. Пропагандист зачастил в Москву для интервью с диктатором Владимиром Путиным и политиками его режима. Впоследствии он публично спорил с другими консервативными комментаторами, которые призывали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Ирана - союзника России на Ближнем Востоке.

На этот раз резкие заявления Карлсона не остались без внимания Трампа. Он отреагировал в такой же резкой манере.

"Кто-то, пожалуйста, объясните сумасшедшему Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!", - написал Трамп в Truth Social.

Израиль против Ирана - реакция США

Напомним, что США официально не участвуют в войне, но активно поддерживают Израиль в защите от иранских ракетных атак. Президент Дональд Трамп поддержал действия Израиля. Он предложил дипломатическое урегулирование конфликта через новую ядерную сделку. ООН, ЕС и Китай призывают к немедленному прекращению огня.

Министр обороны Пит Гегсет заявил, что любая атака на американские объекты получит жесткий ответ. США предупредили страны региона, что готовы к наступательным действиям в случае нападения со стороны Ирана.

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