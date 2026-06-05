Путин похвастался, что оккупировал территорию, которая вчетверо больше Украины

Диктатор утверждает, что его армия якобы ежедневно наступает по всем направлениям.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия в последнее время захватила в Украине почти "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров", тогда как площадь Украины в ее международно признанных границах составляет примерно 603,6 тысячи кв. км. На это обратили внимание в издании The Moscow Times.

Выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств 4 июня, российский правитель отметил, что его армия якобы ежедневно наступает на всех направлениях и даже приписал ей захват территории, которая более чем в 4 раза превышает размеры Украины, говорится в статье.

"В последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль", – сообщил он.

Как отметили в The Moscow Times, в расшифровке на сайте Кремля из цитаты Путина убрали слово "тысяч", оставив "2440 квадратных километров".

Путин уточнил, что Россия "полностью", на 100%, захватила Луганскую область и значительно продвинулась в Донецкой.

"Совсем недавно Украина контролировала где-то 25% [Донецкой области], сейчас уже менее 15%", – сказал он.

Кроме того, диктатор утверждает, что РФ якобы занимает "80% Запорожской области".

Настоящие "успехи" российской армии

Как сообщал ранее УНИАН, в 2026 году темпы наступления РФ обвалились, и российская армия даже понесла чистые территориальные потери. Согласно оценке Института изучения войны (ISW), с декабря 2025-го по май 2026-го российские войска смогли захватить или проникнуть лишь на 40,64 квадратных километра территории, тогда как за аналогичный период годом ранее их продвижение составило более 515 квадратных километров. При этом с конца 2025 года оккупанты потеряли 281,1 кв. км территории, которую ранее считали контролируемой.

Аналитики DeepState подсчитали, что май стал месяцем наибольших неудач для наступлений врага с осени 2023 года. По оценке проекта, впервые с того времени прирост оккупированных территорий для российских захватчиков стал отрицательным. Аналитики отметили, что за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.

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