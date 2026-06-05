Агент ФСБ готовил побег из-под стражи и просил куратора атаковать СИЗО

Уже находясь под стражей, агент планировал организовать побег из СИЗО.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Запорожье. После задержания он планировал договориться с российским куратором об освобождении, хотел попросить его нанести удар по СИЗО с помощью ударного дрона. СБУ раскрыла этот план и предотвратила его реализацию.

Как сообщила пресс-служба СБУ, фигурантом оказался завербованный врагом мобилизованный, которого Служба безопасности задержала при корректировке вражеского удара по одному из подразделений Сил обороны.

Как установило расследование, российские спецслужбисты завербовали агента, когда он самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие заработки" в мессенджерах.

Видео дня

На него вышел сотрудник ФСБ и пообещал ему "быстрый заработок" в обмен на сотрудничество.

Отмечается, что после вербовки агент начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения ВСУ, по которому россияне планировали навести ударный беспилотник.

"Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел и задержали злоумышленника, когда он составлял агентурный отчет для ФСБ РФ. Уже находясь под стражей, агент планировал организовать побег с территории СИЗО. По его замыслу, россияне должны были направить по координатам задержанного ударный дрон, чтобы повредить здание, в котором находится камера их пособника. После этого он надеялся сбежать за пределы территории режимного объекта", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ раскрыли план побега и предотвратили его реализацию. Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Действия СБУ в целях безопасности граждан

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины и другие подразделения Сил обороны проводят комплекс усиленных мер безопасности в северных областях нашего государства.

Указанные меры являются беспрецедентными по количеству задействованных сил и средств на территориях, граничащих с Россией и Беларусью, и будут действенным сдерживающим фактором для любых агрессивных действий или операций врага и его союзника.

Соответствующую работу координирует Антитеррористический центр при СБУ, а участие, кроме подразделений Службы безопасности, принимают также Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Вас также могут заинтересовать новости: