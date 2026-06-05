РФ возвращается к украинскому сценарию в Армении: Bloomberg рассказал, чем это грозит Еревану

Россия распространяет свои сообщения в Армении через якобы западные СМИ.

Россия пытается сорвать поворот Армении на Запад накануне парламентских выборов. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что с прошлого года Армения все чаще становится объектом пророссийских нарративов, которые когда-то были "зарезервированы" только для таких стран, как Украина, Грузия и Молдова, Причиной этому является политика премьер-министра страны Николы Пашиняна, который стремится вывести Ереван из орбиты Кремля и переориентировать страну в сторону Евросоюза.

Для этого РФ использует ряд местных СМИ, которые якобы ориентированы на Запад. В частности, издание The Wyoming Star распространяет нарратив о том, что Армения якобы попала под влияние США и что выход из торгового альянса с Россией будет иметь серьезные экономические последствия. Однако, по данным СМИ, это издание связано с Александром Ионовим, россиянином, которого США обвинили во влиянии на выборы.

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Журналисты отмечают, что Пашинян за время своего правления углубил связи с ЕС и расширил сотрудничество с США. На фоне этого президент США Дональд Трамп публично поддержал Пашиняна на предстоящих выборах. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Армении помощи в размере 50 миллионов евро.

Издание напоминает, что РФ обвиняют в попытке повлиять на политику во многих местах. В частности, Россия проводила многогранную стратегию вмешательства и срыва выборов в Молдове в 2025 году. Тогда же она пыталась повлиять и на голосование в Румынии. Несмотря на это, Кремль активно опровергает обвинения в вмешательстве в выборы в Армении.

Люди, близкие к Кремлю, на условиях анонимности сообщили, что первый заместитель руководителя аппарата президента Сергей Кириенко взял на себя ведущую роль в управлении политическими операциями на всем постсоветском пространстве, включая Армению.

Кроме того, Кремль создал департамент, отвечающий за операции, направленные на противодействие повороту Армении на Запад. Также в этот процесс вовлечены и спецслужбы РФ.

На фоне выборов спикеры Кремля активно усилили то, что издание называет "украинизацией". Имеется в виду, что российские пропагандисты все чаще заявляют, что более тесные связи с Европой в конечном итоге приведут к войне в Армении. Также они ставят под сомнение легитимность государственных институтов Армении и изображают ее правительство как контролируемое извне, а Пашиняна - как марионетку.

"У нас складывается впечатление, что она (информационная кампания РФ, - УНИАН) более масштабна, чем в Молдове или Румынии, поскольку доля России в медиапространстве Армении значительно больше", - сказал Даниэль Иоаннисян, программный директор Союза информированных граждан Армении.

Издание отмечает, что эта кампания отражает обеспокоенность России по поводу потери влияния в стране, которую они долгое время считали ключевой для позиции Москвы на Южном Кавказе. В то же время аналитики отмечают, что РФ, вероятно, придется сотрудничать с Арменией даже в случае победы на выборах Пашиняна. И причиной тому является то, что Москва начала тщательнее выбирать себе врагов на фоне того, как ее силы застряли в Украине.

Выборы в Армении: что известно

Ранее о том, что РФ готовит операцию по смене режима в Армении, писали журналисты Reuters. Издание отмечало, что Кремль активизировал свое давление на Ереван на фоне предстоящих выборов и главной целью Москвы является недопущение переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна для окончательного геополитического разворота страны на Запад.

Кампания против поворота Еревана в сторону Запада продолжается и в Беларуси. Лукашенко призвал армян не поддерживать путь страны в ЕС, поскольку это может привести к "повторению сценария Украины".

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