4 неожиданные вещи, для которых действительно нужен кондиционер для белья

Хоть кондиционер и портит махровые полотенца, забивает ткань спортивной одежды, от него есть польза.

За последние годы кондиционер для белья заработал плохую репутацию: большинство экспертов рекомендуют избегать его, поскольку он может снизить впитываемость таких вещей, как полотенца и спортивная одежда, оставлять налет на одежде и притягивать грязь. К тому же это дополнительные расходы.

Тем не менее, это не обязательно означает, что вам нужно полностью исключить его из своего процесса стирки, пишет Real Simple. "Как и в большинстве случаев, все сводится к пониманию того, когда это имеет смысл, и к осознанному использованию, – объяснили Сара Пелличчи Салвесон и Саманта Фререс, соосновательницы компании Wishing Well. – В конце концов, чем больше вы знаете о том, что наносите на свою одежду, тем лучший выбор вы сможете сделать".

Хотя вам не следует добавлять его при каждой стирке, есть несколько вещей, которым кондиционер для белья действительно может пойти на пользу – а его периодическое использование вряд ли повредит вашу одежду. Вот лучшие вещи, для которых стоит использовать кондиционер для белья.

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Старый или винтажный лен

Урвали отличные льняные брюки или рубашку на пуговицах в секонд-хенде? Ткань может казаться немного колючей. К счастью, кондиционер для белья может стать простым решением.

"Если вам нравится покупать старые, винтажные вещи из 100% льна, но они кажутся немного колючими, использование примерно 50% от рекомендуемой дозы кондиционера для белья – как раз то, что нужно, чтобы заставить жесткие волокна покориться, – отметила Брайс Грубер, эксперт по покупкам и дому, стоящая за проектом Extra Good. – Вы получите более поношенное, гладкое ощущение".

Но имейте в виду, что это не самый умный шаг для того хрустящего нового льняного платья, которое вы только что купили в магазине.

"Большинство более новых переплетений уже производятся с расчетом на мягкость, – добавила Грубер. – Неоднократное использование кондиционеров повредит долговечности материала".

Грубый или жесткий деним

Ваша джинсовая куртка, которую вы носите со студенческих времен (но все еще любите), начинает казаться немного похожей на наждачную бумагу? Доза или две кондиционера для белья могут помочь снова сделать ее удобной.

"Очень грубый, жесткий деним – это также одно из немногих мест, где я бы порекомендовала использовать кондиционер для белья (хотя очень экономно и всего один или два раза за все время), – подчеркнула Грубер. – Это поможет сделать волокна немного более податливыми, пока вы не разносите их естественным образом при постоянном движении".

Однако она рекомендует избегать кондиционера для белья на тянущемся дениме или синтетических смесях, таких как те джеггинсы, которые вы все еще время от времени носите.

Налет, который он оставляет после себя, может со временем разрушить эластичные волокна, из-за чего эти материалы потеряют свою растяжимость и форму. "Это быстро их испортит", – заявила Грубер.

Хлопковые топы и брюки

Если ваша любимая футболка больше не является мягкой и удобной, возможно, пришло время достать кондиционер для белья.

"Хлопок может становиться жестким после многократных стирок, поскольку минеральные отложения и остатки стирального порошка накапливаются в волокнах, а кондиционер для белья покрывает эти волокна, уменьшая трение и статическое электричество", – отметили Салвесон и Фререс.

Тем не менее, они советуют использовать его экономно, а не при каждой стирке. "Это поможет вам получить преимущества без слишком большого накопления налета со временем", - добавили они.

Старые кисти для рисования

Если ваши кисти для рисования стали казаться жесткими, немного кондиционера для белья может помочь вернуть их к жизни.

"Мне также нравится немного кондиционера для белья, разведенного в воде, в качестве ополаскивателя для кистей, если вы немного художник, – подчеркнула Грубер. – Иногда кисти становятся очень жесткими, а четвертичные аммониевые соединения в кондиционере для белья – как раз идеальная вещь, чтобы размягчить жесткую щетину до состояния новой, как с завода".

Что попробовать перед тем, как тянуться за кондиционером для белья

Если ваше белье кажется жестким или просто ощущается не так, как раньше, это не обязательно означает, что кондиционер для белья является решением. "Часто это может быть связано с накоплением стирального порошка, жесткой водой или просто сушкой на слишком высоком температурном режиме", – объяснили основательницы Wishing Well.

Использование правильного количества порошка для вашего размера загрузки и жесткости воды имеет большее значение, чем люди думают.

Ранее УНИАН сообщал, что в стиралке быстро появится плесень, если не сделать этого.

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