Международные наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения и процессуальные риски во время рассмотрения дела 'Роттердам+' в ВАКС

Наблюдатели международной Мониторинговой миссии IAC ISHR зафиксировали ряд процессуальных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о рисках несоблюдения принципов состязательности и равенства сторон в понимании статьи 6 Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении дела "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Об этом говорится в двух отчетах миссии по итогам заседаний 25 и 29 мая.

В частности, наблюдатели миссии обратили внимание на способ представления стороной обвинения сложных финансово-экономических доказательств. Во время заседания 25 мая прокурор неоднократно подходил к судейскому столу и предоставлял суду дополнительные пояснения относительно содержания материалов, тогда как другие участники процесса не имели возможности в полной мере слышать такие объяснения и отмечали, что им непонятно, на какие именно обстоятельства ссылается сторона обвинения. Лишь после замечаний прокурор возвращался на место и продолжал оглашение материалов.

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По мнению экспертов миссии, такой порядок фактически делал невозможным своевременное восприятие стороной защиты части объяснений, что представляет собой риск процессуального дисбаланса.

На заседании 29 мая сторона защиты прямо выражала обеспокоенность тем, что отдельные действия и замечания суда фактически воспринимаются ею как помощь стороне обвинения в конкретизации и структурировании ее позиции при представлении доказательств.

Сам суд на обоих заседаниях неоднократно обращал внимание прокурора на недостаточную подготовленность, рекомендовал готовить письменную позицию по сложным финансово-экономическим материалам и подчеркивал необходимость более четко связывать доказательства с конкретными элементами обвинения.

Защита также отмечала, что прокурор ссылается на материалы, которые еще не были непосредственно исследованы судом, а на момент озвучивания возражений защиты не все соответствующие документы находятся перед судом в визуально доступной форме.

Отдельно зафиксировано, что 25 мая заседание состоялось в отсутствие защитника двух обвиняемых – несмотря на то, что именно в этот день происходило непосредственное исследование сложных финансово-экономических доказательств стороны обвинения.

Миссия IAC ISHR не квалифицирует зафиксированные обстоятельства как однозначное нарушение ст. 6 ЕКПЧ на данном этапе производства, однако рекомендует дело к дальнейшему мониторингу.

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