Valve раскрыла окно релиза Steam Machine и Steam Frame – дешево не будет

Изначально запуск планировался в начале 2026 года – задержка случилась из-за резкого дефицита и подорожания оперативной памяти.

Компания Valve подтвердила, что игровые устройства Steam Machine и Steam Frame поступят в продажу до конца лета. Изначально запуск планировался в начале 2026 – задержка случилась из-за резкого дефицита и подорожания оперативной памяти.

В рамках подготовки компания расширила программу проверки игр – теперь рейтинги будут присваиваться не только Steam Deck, но также Steam Machine и Steam Frame, пишет Engadget.

Valve также добавила на сайт Steamworks документации о Steam Machine и Steam Frame. Отмечается, что критерии Steam Machine Verified практически идентичны требованиям Steam Deck Verified. Поэтому если игра хорошо работает на втором устройстве, она будет хорошо работать и на первом без каких-либо действий со стороны разработчиков.

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При этом Valve не поделилась подробностями о ценах Steam Machine и Steam Frame, но, скорее всего, они окажутся значительно дороже ожидаемого. По сообщениям IGN, стоимость Steam Machine даже может превысить отметку в $1000. Изначально предполагалось, что устройство будет стоить от $700 до $800.

4 мая Valve официально запустила продажи нового Steam Controller. Ажиотаж оказался настолько высоким, что на eBay уже активизировались перекупщики с ценами в несколько раз выше официальных. Геймпад полностью раскупили спустя всего лишь 30 минут после начала продаж.

Напомним, в начале 2026 года Valve столкнулась с дефицитом Steam Deck из-за нехватки памяти, из-за чего устройство длительное время было недоступно для покупки. В конце мая Valve вернула Steam Deck в продажу, но подняла цены более чем на $200.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих систему.

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