Победительница 'Холостяка' перед свадьбой показалась с бывшей возлюбленной Цымбалюка (фото)

Известная блогерша вот-вот выйдет замуж во второй раз.

Известная украинская блогер и победительница 9-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова отгуляла девичник и показала всех своих подружек, которые составили ей компанию в этот день.

Напомним, ранее стало известно, что инфлюенсер активно готовится к свадьбе. Избранник Даши - футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко - сделал ей предложение еще в начале сентября 2025 года.

"Мы только недавно выбрали локацию. Потому у нас еще так все… в хаосе… Вова переживает, наверное, меньше, чем я. Потому что он очень хотел свадьбу, а я… я совру, если скажу, что не хотела, но у меня есть немножко переживаний, есть страх. Я настраиваюсь. Когда я меряла платье в свадебном салоне, я просто стояла, смотрела на себя в зеркало, и я так зарыдала", - признавалась блогерша недавно.

Видео дня

Теперь же в своем Instagram Даша Квиткова показала кадры с девичника.

"In my bride era (в переводе - "В своей эпохе невесты"). Какую безумную роль в нашей жизни играют люди", - отметила блогер в подписи к обнародованным фото и видео.

И первым на кадры отреагировал жених Владимир Бражко.

"Люблю тебя", - коротко написал он в комментариях.

Среди подружек Даши на опубликованных фото и видео засветились бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка - дизайнер Светлана Готочкина, а также основательница бренда CHER'17 Таня Парфильева.

Отмечали девушки на свежем воздухе. В этот день Даша отдала предпочтение комфортному наряду - белой футболке и светлым брюкам.

Напомним, ранее УНИАН писал, как в сети заподозрили, что Даша Квиткова беременна.

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