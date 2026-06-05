Вышел трейлер 'Ледникового периода 6': когда премьера в Украине

В украинский прокат фильм должен выйти 4 февраля 2027 года.

Вышел украинский трейлер анимационной приключенческой комедии "Ледниковый период: Точка кипения" (Ice Age: Boiling Point).

Лента станет продолжением фильма "Ледниковый период: Курс на столкновение" 2016 года. Это будет шестой фильм основной франшизы и седьмой в целом – в 2022 году вышел спин-офф "Ледниковый период: Приключения Бака".

В тизер-трейлере нового фильма мамонты Мэнни и Элли, смелодон Диего, мегалоникс Сид, ласка Бак, а также одержимая желудями саблезубая белка Скрат буквально вылетают из вулкана и оказываются в безумном приключении среди динозавров и потоков лавы. Герои отправляются исследовать еще не виденные уголки опасного Затерянного мира.

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Это также будет первый фильм серии, который не производился студией Blue Sky Studios – им занималась компания 20th Century Animation.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат лента должна выйти 4 февраля 2027 года.

"Ледниковый период" – история культовой анимационной франшизы

Первый фильм анимационной серии "Ледниковый период" вышел в 2002 году и мгновенно завоевал популярность среди зрителей, а также был тепло принят критиками и даже получил номинацию на "Оскар" как лучший мультфильм.

Поэтому неудивительно, что впоследствии он перерос в крупную франшизу, включающую несколько полнометражных фильмов, спин-оффов, короткометражек и видеоигр.

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