Десерт формируют из пяти слоев.

Если хочется изысканной ресторанной сладости и при этом не тратить время на поход в заведение или выпекание, тогда можно дома достаточно быстро сделать эффектный десерт сникерс в стакане.

Это блюдо немного напоминает известный батончик сочетанием соленой карамели, орехов и шоколада. УНИАН решил разобраться, как приготовить лакомство приблизительно на 4-5 порционных стаканов (по 200-250 миллилитров).

Как сделать десерт сникерс в стакане – рецепт

Основой блюда станут песочное печенье (например, кексовое) и сливочное масло.

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Сколько нужно ингредиентов:

120 граммов печенья.

30 граммов растопленного сливочного масла (82,5%).

Измельчите печенье в крупную крошку, а потом высыпьте на сковороду, влейте в него масло, все перемешайте и обжарьте на протяжении 3-4 минут на среднем огне. Во время приготовления массу нужно постоянно помешивать. Основа будет готова тогда, когда у нее появится сильный орехово-карамельный запах. Потом нужно подождать, когда она остынет.

Еще один слой – воздушный сырный крем. Если вы хотите сделать изысканный сникерс в стакане – рецепт такого крема нужно повторить точь-в-точь:

180 граммов творожного сыра.

200 миллилитров очень холодных сливок жирностью минимум 33%.

25 граммов сахарной пудры.

Половина чайной ложки ванильного экстракта.

Все ингредиенты уложите в чашу миксера и сначала взбивайте на минимальной скорости, а потом включите максимальную и не выключайте, пока масса не соединится до появления устойчивых пиков (приблизительно нужно до 3 минут).

И чтобы получился именно десерт в стакане сникерс, важно правильно сделать его арахисовый сладко-соленый слой. Возьмите такие продукты:

140 граммов вареной сгущенки.

80 граммов жареного чищенного и слегка дробленного арахиса.

Приблизительно треть чайной ложки морской соли (среднего или крупного помола).

Вот что нужно сделать: прогрейте арахис на сковороде, чтобы его аромат раскрылся, а потом вмешайте его в сгущенку и добавьте соль. На вкус смесь должна получиться с отчетливыми солеными "нотками".

Украсить десерт сникерс без выпечки в стакане можно шоколадным ганашем или присыпать шоколадной крошкой. Ганаш просто готовится – 90 граммов поломанного молочного шоколада (50%) нужно залить 60 миллилитрами сливок (33%) и дать ингредиентам минуту постоять. Потом все размешивают и добавляют в смесь 15 граммов сливочного масла. После перемешивания ганаш становится глянцевым.

Теперь десерт сникерс в стакане можно формировать, сделав такие слои:

На дно уложите подготовленную крошку из печенья.

Второй слой – сырный крем.

Третий – арахисовый сладко-соленый.

Четвертый – снова нужно уложить крем.

Пятый – шоколадный ганаш.

Чтобы блюдо пропиталось, поставьте его в холодильник на несколько часов. Верх десерта перед подачей можно присыпать орешками.

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