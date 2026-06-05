Никитин честно ответил, вернется ли Верка Сердючка на '!Евровидение' в качестве участницы

Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о сотрудничестве с Андреем Данилко.

Не секрет, что они много лет работают над проектом "Верка Сердючка". Сейчас Никитин организует все процессы вокруг артиста, но не влияет на его творчество.

Никитин честно ответил, вернется ли Верка Сердючка на '!Евровидение' в качестве участницы

"Я бизнес-менеджер. Я не очень интегрирован в творчество, и Данилко – это человек, который не нуждается в этом. Менеджер артиста – это фигура, которая организует все процессы вокруг артиста, это продюсер кино. Компания Mamamusic обладает всеми правами на песни Верки Сердючки", – подчеркнул Никитин в интервью Славе Демину.

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Продюсер также ответил, возможно ли возвращение Верки Сердючки на международный песенный конкурс "Евровидение" в качестве участницы после феерического выступления в 2007 году. Тогда с песней "Dancing Lasha Tumbai" Данилко занял второе место и покорил сердца еврофанов.

"Гипотетически – всегда, в любой момент. Будет ли он участвовать – я не знаю. Здесь моя продюсерская компетенция не может помочь. В творчестве Андрея Данилко происходит все так, как он чувствует, что должно происходить. Я, наверное, мог бы видеть в этом смысл, но в каком-то очень необычном качестве. Возможно, с какой-то композицией, которая могла бы показать его под другим углом, потому что все, что Сердючка хочет показать на "Евровидении", она показывает и так".

Напомним, ранее Юрий Никитин рассказал, почему Андрей Данилко до сих пор поет на русском языке.

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