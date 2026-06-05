Никитин честно ответил, вернется ли Верка Сердючка на '!Евровидение' в качестве участницы

Продюсер также рассказал, кому принадлежат песни артиста.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о сотрудничестве с Андреем Данилко.

Не секрет, что они много лет работают над проектом "Верка Сердючка". Сейчас Никитин организует все процессы вокруг артиста, но не влияет на его творчество.

"Я бизнес-менеджер. Я не очень интегрирован в творчество, и Данилко – это человек, который не нуждается в этом. Менеджер артиста – это фигура, которая организует все процессы вокруг артиста, это продюсер кино. Компания Mamamusic обладает всеми правами на песни Верки Сердючки", – подчеркнул Никитин в интервью Славе Демину.

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Продюсер также ответил, возможно ли возвращение Верки Сердючки на международный песенный конкурс "Евровидение" в качестве участницы после феерического выступления в 2007 году. Тогда с песней "Dancing Lasha Tumbai" Данилко занял второе место и покорил сердца еврофанов.

"Гипотетически – всегда, в любой момент. Будет ли он участвовать – я не знаю. Здесь моя продюсерская компетенция не может помочь. В творчестве Андрея Данилко происходит все так, как он чувствует, что должно происходить. Я, наверное, мог бы видеть в этом смысл, но в каком-то очень необычном качестве. Возможно, с какой-то композицией, которая могла бы показать его под другим углом, потому что все, что Сердючка хочет показать на "Евровидении", она показывает и так".

Напомним, ранее Юрий Никитин рассказал, почему Андрей Данилко до сих пор поет на русском языке.

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