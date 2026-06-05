После долгих лет разработки Россия наконец-то получила 'новый' региональный самолет-замену 'Ан'

Ил-114-300 представляет собой глубоко модернизированную версию советского Ил-114.

Состоялось знаковое событие для российской гражданской авиации – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сертифицировало региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, что позволяет начать серийное производство машины. Об этом сообщила"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"Свидетельство об одобрении главного изменения конструкции самолета Ил-114-300 – это его "входной билет" на отечественный рынок гражданской авиации", – заявил российский вице-премьер Денис Мантуров.

Он добавил, что предприятия корпорации "Ростех" провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна.

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Самолет выполнен в базовой компоновке на 66 мест. Он оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, обновленной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона.

Известно, что турбовинтовой Ил-114-300 разработан в Авиационном комплексе им. Ильюшина. Он предназначен для развития регионального авиасообщения РФ – предполагается, что самолет будет особенно востребован на Дальнем Востоке. Производство самолетов будет осуществляться в Луховицах, где находятся три серийных самолета на разных этапах сборки.

Ил-114-300 призван заменить устаревшие советские Ан-24 и Ан-26, которые все еще активно использует Россия. По словам россиян, Ил-114-300 можно эксплуатировать даже на небольших аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Ил-114-300 – что известно

Российская сторона позиционирует Ил-114-300 как "новейший" самолет, однако это скорее пропагандистский трюк. Фактически речь идет о модернизированной версии советского Ил-114, первый полет которого состоялся 29 марта 1990 года. Сам Ил-114-300 создавали более десяти лет.

Стоит сказать, что базовая советская версия не приобрела популярности и не считалась удачной. По открытым данным, за весь период производства было выпущено лишь около 20 единиц Ил-114.

По данным из открытых источников, для унификации с проблемным военно-транспортным Ил-112 на модернизированном Ил-114-300 установили два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 с новыми "малошумными" шестилопастными винтами. Россияне надеются, что Ил-114-300 будет востребован не только в самой РФ, но и в других странах, в частности в Индии.

Российское гражданское авиастроение – последние новости

Сотрудничество с Индией имеет критическое значение для России, которая неоднократно срывала сроки производства новых авиалайнеров. После начала полномасштабной войны специалисты ОАК смогли изготовить лишь единичные пригодные к эксплуатации пассажирские самолеты.

При этом, по данным Службы внешней разведки Украины, к 2030 году Россия может потерять почти половину своего парка гражданской авиации. Это связано с тем, что страна фактически отрезана от поставок новых самолетов, запчастей и сервисного обслуживания.

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