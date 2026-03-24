В Москве тогда еще квакали жабы: Мельник напомнил россиянам об истории и Киевской Руси

Киев был столицей крупнейшего и одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник прибег к историческому экскурсу, отвечая на российские нарративы о якобы "единстве украинцев и россиян". Дипломат во время заседания Совета Безопасности ООН напомнил, что на прошлом заседании 24 февраля постпред России Василий Небензя "в очередной раз повторил знакомую чепуху о якобы историческом единстве украинцев и россиян".

"Он даже что-то пробормотал о Киевской Руси, которую мы, украинцы, якобы продали за 30 серебряников. Позвольте расставить исторические факты по местам", – заявил Мельник. В частности, он подчеркнул, что в начале XII века Киев был столицей крупнейшего и одного из самых могущественных государств средневековой Европы, "а территория современной Москвы тогда была лишь болотом, где квакали лягушки", пишет"Укринформ".

В то же время дипломат напомнил и об агрессивных действиях московских правителей в прошлом. Именно под руководством князя Владимирско-Суздальской земли Андрея Боголюбского в 1169 году Киев был разграблен, а многие его жители убиты.

"Москва предала Киев. И до сих пор она продолжает эту жестокую политику, бомбит Киев, разрушает наши Золотые ворота и убивает мирных жителей", – подчеркнул постпред. Обращаясь к российской делегации, он сказал, что украинцам не нужны "искаженные исторические уроки о мнимом единстве".

"Киев стоит крепко уже более 1000 лет и будет стоять еще тысячу. Он будет процветать, останется непобедимым, и России не удастся его покорить", – подчеркнул Мельник.

О чем говорил Небензя в ООН

Как сообщал УНИАН, Небензя заявил, что является украинцем по происхождению и что украинцы и россияне – "одна нация". Кроме того, он утверждал, что у украинцев и россиян "национальность общая".

В своей речи он даже обвинил Украину в "предательстве Киевской Руси" и повторил нарративы Кремля о "нацистах", заявив, что война продлится "столько, сколько нужно".

В то же время российский представитель обвинил европейские страны, входящие в ООН, в том, что они якобы не заинтересованы в мирном урегулировании.

Он выразил мнение Кремля о том, что Европа "очевидно не настроена" поддерживать нынешние трехсторонние переговоры по урегулированию "украинского кризиса", и ее также "не интересует будущее украинского народа".

