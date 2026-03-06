Минюст США обнародовал файлы Эпштейна с обвинениями против Трампа

В документах ФБР содержатся интервью женщины, которая заявила о нападении в 1980-х, однако в Минюсте подчеркнули, что утверждения не подтверждены доказательствами.

Министерство юстиции США опубликовало документы Федерального бюро расследований, которые ранее отсутствовали в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Они включают протоколы трех интервью с женщиной из Южной Каролины, которая заявляет о сексуальном насилии со стороны Эпштейна и обвиняет в нападении нынешнего президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Инциденты якобы произошли на острове Хилтон-Хед в 1984 году, когда пострадавшей было 13 лет. Ранее в открытом доступе был только итог одного из интервью, который не содержал никаких обвинений против Трампа.

Министерство юстиции отмечает, что файлы содержат непроверенные и потенциально ложные утверждения, включая сенсационные обвинения против Трампа, которые поступали в ФБР перед выборами 2020 года.

Видео дня

Публикация стала возможной благодаря Закону о прозрачности файлов Эпштейна, подписанному Трампом в конце прошлого года, который запрещает скрывать материалы на основании политической чувствительности или репутационных рисков, при этом ограничивая раскрытие информации о жертвах и активных расследованиях.

Файлы Эпштейна - последние новости

Как сообщал УНИАН, в новых файлах Эпштейна содержатся письма, вероятно, составленные финансистом, с утверждениями, что Гейтс якобы заразился венерической болезнью от "русских девушек" и пытался скрыть инфекцию от жены. Представители Гейтса назвали эти заявления абсолютно абсурдными и полностью ложными.

По данным инсайдеров, Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связь с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Вас также могут заинтересовать новости: