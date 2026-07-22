Почему у некоторых ракет нет 'хвостов': что ответили эксперты

Все сводится к инженерным компромиссам.

Хвостовые стабилизаторы (фины) долгое время были визитной карточкой космических ракет – без них силуэт аппарата казался даже "неполным". Однако, как пишет издание BGR, сегодня всё больше современных ракет обходятся без этой детали вообще.

Фины изначально появились для того, чтобы стабилизировать ракету во время старта и удерживать нужную траекторию полёта. Но современные технологии справляются с этой задачей более эффективно, поэтому такие "хвосты" превратились в лишний вес и источник дополнительного аэродинамического сопротивления.

Как объясняют обозреватели, если аппарат может управляться благодаря повороту двигателей (гимбалированию), бортовым компьютерам и точно рассчитанной тяге, то жестко закрепленные фины становятся просто лишним грузом и дополнительной нагрузкой на конструкцию. Это особенно актуально для ракет, выводящих полезную нагрузку на орбиту – там эффективность важна на каждом этапе полёта, от старта до границы атмосферы.

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Хвостовые стабилизаторы работают главным образом в плотных нижних слоях атмосферы – именно поэтому их до сих пор можно увидеть на моделях ракет, некоторых видах военных боеприпасов и старых ракетах-носителях, которые полагались на пассивную стабилизацию. Однако с набором высоты воздух разрежается, и стабилизаторы теряют эффективность именно тогда, когда скорость растет, а сопротивление воздуха становится "более значимым" фактором, отмечают аналитики.

Известно, что современные ракеты – как на жидком, так и на твёрдом топливе – вместо этого полагаются на активные системы управления: карданное подвешивание двигателей (именно поэтому ракеты вращаются после старта) в сочетании с бортовыми компьютерами, которые постоянно вносят мелкие коррективы в режиме реального времени.

Некоторые ракеты всё же используют аэродинамические поверхности, но преимущественно только на этапе спуска или посадки. Авторы приводят яркий пример – решетчатые стабилизаторы на многоразовых ступенях. Эти детали можно сложить во время взлета, а раскрыть – когда ступень возвращается в атмосферу, чтобы помочь ей ориентироваться во время спуска.

Как подводится итог в материале, всё сводится к инженерным компромиссам. Если ракете нужна простая пассивная стабилизация в воздухе – хвосты полезны. А вот в мощных ракетах-носителях с активными системами управления они часто просто не нужны и могут даже снижать эффективность полёта.

После Луны и Марса

Напомним, что в июне 2026 года в Колорадо состоялся саммит "Люди на Титане – 2026", на котором учёные впервые серьёзно обсудили возможность пилотируемого полёта к Титану – крупнейшему спутнику Сатурна. Титан интересен тем, что там есть плотная атмосфера, защищающая от радиации, а также реки, озёра и погода – правда, на основе метана, а не воды. В ближайшее время к спутнику отправится автоматическая миссия NASA "Dragonfly" – её запуск запланирован не ранее 2028 года.

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