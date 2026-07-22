Для пяти знаков Зодиака вот-вот закончится 'черная полоса': кто эти счастливчики

В списке есть Рак и Овен.

Сезон Льва, который продлится с 22 июля по 22 августа 2026 года, принесет мощный прилив энергии и станет временем, когда многие смогут оставить позади затянувшиеся проблемы. Для пяти знаков Зодиака сезон Льва станет временем, когда неприятности постепенно уступят место новым возможностям, пишет YourTango.

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Рак

Ракам этот период обещает заметное улучшение финансовой ситуации. Юпитер, Солнце и позже Меркурий активизируют сектор денег и личной ценности, поэтому появятся шансы увеличить доходы или укрепить уверенность в собственных силах. Материальные трудности постепенно останутся в прошлом.

Не менее важной темой станет личная жизнь. Венера с 6 августа усилит стремление к гармоничным отношениям, а тем, кто уже состоит в паре, поможет легче находить общий язык с любимым человеком.

После перехода Марса в знак Рака 10 августа энергии станет значительно больше. Захочется действовать, начинать новые проекты и смело смотреть в будущее. Солнечное затмение 12 августа поможет окончательно понять, в каком направлении стоит двигаться дальше.

Овен

Для Овнов сезон Льва станет одним из самых удачных периодов в вопросах любви. Одинокие представители знака могут встретить человека, который сыграет важную роль в их жизни, а существующие отношения станут крепче и гармоничнее. Благоприятным окажется этот месяц и для тем, связанных с детьми.

Также наступает отличное время для творчества и занятий, которые приносят удовольствие. Соединение нескольких планет во Льве усилит вдохновение, а после 9 августа могут появиться хорошие новости, связанные с личной жизнью, друзьями или семьей.

Солнечное затмение 12 августа подарит возможность начать новую счастливую главу. А Марс, который перейдет в Рак 10 августа, направит силы на укрепление семейных отношений, домашние дела или даже возможный переезд.

Лев

Для Львов начинается один из самых ярких периодов года. Солнце и Юпитер в собственном знаке подарят уверенность, харизму и ощущение, что удача снова на их стороне. Представители этого знака будут легко привлекать внимание окружающих и чувствовать себя намного увереннее.

Меркурий усилит способность убеждать и поможет ярче проявлять свою индивидуальность. После перехода Венеры в Весы общение станет еще приятнее, а некоторые Львы могут заинтересоваться человеком благодаря интеллектуальному притяжению.

Главным событием станет солнечное затмение 12 августа, которое символизирует начало нового жизненного этапа. Оно поможет оставить прошлые сложности позади и открыть совершенно новую страницу.

Весы

Весов ждет месяц активного общения и расширения круга знакомств. Сезон Льва поможет укрепить полезные связи, найти единомышленников и приблизиться к реализации долгосрочных целей.

Особенно благоприятным станет период после 6 августа, когда Венера войдет в знак Весов. Это сделает представителей знака более привлекательными и харизматичными, а окружающие будут чаще проявлять к ним интерес и симпатию.

Юпитер и Меркурий активизируют сектор дружбы, коллективов и исполнения желаний. Новые знакомства могут оказаться весьма перспективными, а солнечное затмение 12 августа поможет освободить место для возможностей, которые окажутся гораздо ценнее прежних.

Близнецы

Для Близнецов сезон Льва станет временем новых идей, общения и активной жизни. Три планеты во Льве усилят интеллектуальную деятельность, желание учиться, путешествовать по делам и чаще встречаться с родственниками или близкими людьми.

Венера наполнит сферу любви и развлечений приятными событиями. Захочется чаще проводить время с друзьями, заниматься любимыми хобби и наслаждаться жизнью без лишнего напряжения.

Юпитер принесет удачу в сфере общения, обучения и обмена опытом. Это особенно благоприятный период для писателей, преподавателей, журналистов и всех, чья работа связана со словами. Отношения с родственниками, коллегами и соседями станут теплее, а оптимизма и уверенности в собственных силах заметно прибавится.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет очень приятный сюрприз в ближайшее время.

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