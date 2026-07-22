Иногда причина такого поведения кроется не в любви котов друг к другу.

Владельцы котов и кошек точно неоднократно видели, как пушистые любимчики вылизывают друг другу головы и мордочки. С первого взгляда кажется, что это - проявление любви и заботы, попытка "умыть" сородича. Однако ученые провели исследования и выяснили, зачем кот вылизывает другого кота на самом деле.

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Почему коты лижут друг друга, а потом дерутся или нет - что говорят специалисты

Если вы не знаете, как понять, что коты любят друг друга, то делать вывод только из наблюдений за пушистиками, когда они вылизываются - неудачная затея. Согласно новым исследованиям, опубликованным в журнале Applied Animal Behavior Science, такое поведение может быть актом скрытого издевательства, а не проявлением любви друг к другу.

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Подобно приматам, которые вычесывают вшей друг у друга со спины, вылизывание друг друга кошками также считается признаком социальной привязанности. "До сих пор взаимный уход за шерстью у кошек классифицировался как дружелюбное поведение", – сказала Ноэма Гайдос Кмецова, специалист по поведению кошек из Гентского университета и один из авторов нового исследования.

Однако Морган Ван Белле, еще один специалист по поведению кошек из Гентского университета и ведущий автор исследования, наблюдала за своими котами, Фабио и Джованни, которые дремали на любимом месте под солнцем, и заметила, что к дружелюбию их поведение не имеет никакого отношения.

"Иногда одна кошка ложилась на одеяло у окна, а другая подходила и начинала его лизать – но делала это очень назойливо", - подметила эксперт. По ее словам, такое взаимодействие заставляло первую кошку встать и уйти со своего места.

Чтобы проверить, насколько распространено такое поведение, г-жа Ван Белле и ее коллеги изучили данные 53 семей по всей Европе, в которых проживало две или более кошек. После того, как исследователи объяснили владельцам животных, на что следует обращать внимание, они попросили их прислать видеозаписи взаимодействия их кошек. Затем ученые случайным образом выбрали по одной видеозаписи от каждого участника и использовали статистический анализ, чтобы выявить скрытые нюансы в поведении кошек, связанных с вылизыванием.

Результаты показали две вещи. В первом случае поведение пушистиков было типичным - кошки вылизывали друг друга по голове, шее или ушам, прижимались друг к другу и даже мурчали, то есть, проявляли дружелюбие. Во втором случае все было наоборот - одна кошка вылизывала другую, но такие действия не вызывали восторга. Хозяева замечали у питомца пристальный взгляд, напряжение, попытки увернуться от "ласк", а затем, как правило, начиналась драка.

Исследователи предполагают, что нежелательные лизания могут быть простым способом подколоть другую кошку, не вступая в драку. Например, если нужно прогнать сородича с привлекательного места или просто за что-то отомстить. Эксперты поняли, нормально ли, что коты-братья и сестры лижут друг друга, и посоветовали владельцам кошек наблюдать за своими животными, потому что далеко не всегда такое поведение говорит о дружбе между ними.

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