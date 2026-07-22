В Киеве официально запустили пилотную версию новой технологии связи 5G: как будет работать

Почти треть всех смартфонов в Украине уже поддерживают новую технологию 5G.

С сегодняшнего дня, 22 июля, в Киеве заработала пилотная версия технологии 5G. Связь нового поколения будет работать в центральной части города – от Майдана Независимости до Бессарабской площади, а также в отдельных точках мобильных операторов, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Мобильные операторы уже успешно протестировали технологию во Львове, Харькове и Бородянке. Специалисты приобрели уникальный опыт развертывания сетей в различных инфраструктурных условиях: от исторических центров и вокзалов до прифронтовых городов и небольших населенных пунктов. Теперь тестирование переходит на уровень столицы", – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что почти 29% смартфонов в Украине уже поддерживают 5G. Для пользователей это означает еще более быстрый интернет, меньшую задержку во время видеозвонков, онлайн-работы, обучения и общения. После Киева пилотную сеть расширят на Одессу.

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Как подключиться к 5G и настроить сеть

В ведомстве отметили, что обычно телефон подключается к новой сети автоматически. Однако, если значок 5G не появился, сделайте следующее:

проверьте в настройках мобильных данных, поддерживает ли ваш телефон 5G, и обновите ОС.

отключите режим энергосбережения, выключите режим "В самолете" или перезагрузите телефон.

По итогам испытаний технология продемонстрировала, что средняя скорость соединения составляла 600–700 Мбит/с, а иногда достигала более 1 Гбит/с. Связь стабильно работает под нагрузкой и в часы пик. Кроме того, более 1,5 миллиона украинцев уже протестировали эту технологию.

Технология 5G в Украине – главные новости

В Украине впервые в режиме тестирования запустили технологию 5G еще в мае 2024 года. Тогда один из ведущих мобильных операторов и компания Nokia организовали телемост и соединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G-связи.

Позже, 12 января 2026 года, в Украине впервые запустили пилотный проект 5G во Львове. А уже 28 января пилотный проект 5G-связи был запущен в Бородянке в Киевской области.

Заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько рассказал, что полноценное развертывание технологии нового поколения связи по всей Украине напрямую зависит от окончания военного положения и войны. По его словам, перед национальным запуском необходимо провести специальные научно-исследовательские работы совместно с военными. Поскольку частоты, используемые для сетей 5G, соседствуют с частотами, которые используют военные.

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