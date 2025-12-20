Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых страниц документов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Тем не менее, выяснилось, что не менее 550 страниц в документах были полностью отредактированы, пишет CBS News.
В издании напомнили, что в ноябре Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает публикацию материалов расследования, связанного с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, которого осудили за совершение сексуальных преступлений. Недавно Минюст опубликовал часть документов, которые содержали фотографии нескольких известных людей из окружения Эпштейна, включая 42-го президента США Билла Клинтона и покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.
В издании поделились, что около 550 страниц в документах были значительно отредактированы перед публикацией, что вызвало критику со стороны демократов и некоторых республиканцев, в то время как Минюст США защищает свое обращение с документами.
По данным издания, в общей сложности 255 страниц трех последовательных документов были полностью отредактированы, а также на каждой странице присутствовали черные квадраты, которыми прикрывали некоторых людей.
Еще один 119-страничный документ с пометкой "Большое жюри-Нью-Йорк" также был полностью отредактирован. В издании отметили, что это стенограмма, в которой прокурор в 2020 году просит большое жюри рассмотреть доказательства для замены обвинительного акта против осужденной сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.
В документах, которые были отредактированы не полностью, появляется по меньшей мере 180 отредактированных страниц, добавили в издании. В некоторых случаях некоторые снимки или информация были полностью скрыты с помощью черных квадратов.
В издании подчеркнули, что закон прямо запрещает правительству редактировать записи из-за риска "стыда, ущерба репутации или политической чувствительности". В Минюсте США же заявляют, что имена некоторых политиков якобы не были изъяты из документов.
