В Минюсте США отрицают, что содержание документов было отредактировано.

Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых страниц документов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Тем не менее, выяснилось, что не менее 550 страниц в документах были полностью отредактированы, пишет CBS News.

В издании напомнили, что в ноябре Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает публикацию материалов расследования, связанного с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, которого осудили за совершение сексуальных преступлений. Недавно Минюст опубликовал часть документов, которые содержали фотографии нескольких известных людей из окружения Эпштейна, включая 42-го президента США Билла Клинтона и покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.

В издании поделились, что около 550 страниц в документах были значительно отредактированы перед публикацией, что вызвало критику со стороны демократов и некоторых республиканцев, в то время как Минюст США защищает свое обращение с документами.

По данным издания, в общей сложности 255 страниц трех последовательных документов были полностью отредактированы, а также на каждой странице присутствовали черные квадраты, которыми прикрывали некоторых людей.

Еще один 119-страничный документ с пометкой "Большое жюри-Нью-Йорк" также был полностью отредактирован. В издании отметили, что это стенограмма, в которой прокурор в 2020 году просит большое жюри рассмотреть доказательства для замены обвинительного акта против осужденной сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.

В документах, которые были отредактированы не полностью, появляется по меньшей мере 180 отредактированных страниц, добавили в издании. В некоторых случаях некоторые снимки или информация были полностью скрыты с помощью черных квадратов.

В издании подчеркнули, что закон прямо запрещает правительству редактировать записи из-за риска "стыда, ущерба репутации или политической чувствительности". В Минюсте США же заявляют, что имена некоторых политиков якобы не были изъяты из документов.

Эпштейн передавал россиянам информацию о Трампе - что известно

Ранее Politico писало, что почти за месяц до встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году финансист Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение России. По данным издания, он был не против поделиться информацией о лидере США с Москвой.

Журналисты отметили, что Эпштейн также указал, что ранее он разговаривал о Трампе с Виталием Чуркиным, послом России в ООН. Кроме того, скандальный финансист намекал, что у Москвы есть компромат на президента США.

