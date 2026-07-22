Зеленский сделал заявление о дальнейшей службе Сырского и Гнатова

Было обсуждено, какие организационные решения необходимо реализовать.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов будут служить на защиту нашего государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Вместе (с новым главнокомандующим Михаилом Драпатым и и. о. министра обороны Евгением Хмарой) определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства. Обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы", – отметил он.

В частности, по словам главы государства, это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы.

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"Было отмечено, что приоритетом для реальной способности Вооруженных сил Украины выполнять оборонные задачи является практический, эффективный процесс мобилизации… Евгений Хмара занимается решением тех вопросов, касающихся поставок для дипстрайков и мидстрайков, которые обсуждались в последние дни с боевыми командирами и производителями оружия", – отметил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент, стороны проанализировали текущую ситуацию и выполнение наших оборонных задач на Александровском направлении, в Донецкой области и на других направлениях интенсивных боевых действий.

"Определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты неба – наша антибаллистическая программа "Фрейя", работа с Соединёнными Штатами по вопросу лицензий на производство "Пэтриотов", а также сотрудничество с нашими европейскими партнёрами по определённым совместным программам", – подытожил он.

Назначение нового главнокомандующего

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. Михаил Федоров былосвобожден от должности министра обороны.

Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами поддержать Федорова на посту. Федоров также рассказал, что предлагал заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Кроме того, он заявил о конфликте с Сырским.

21 июля Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Сырского.

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