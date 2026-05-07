'Это того не стоит': в США показали предполагаемую предсмертную записку Эпштейна

Эту записку нашел сокамерник финансиста еще в 2019 году.

Суд в США обнародовал записку, которую, вероятно, мог написать американский финансист Джеффри Эпштейн незадолго до смерти. Текст этой записки публикует The New York Times. Документ долгое время оставался засекреченным на фоне обвинений сокамерника в смерти бизнесмена.

Издание отмечает, что решение об обнародовании записки было принято после соответствующего ходатайства журналистов в суд.

"Они расследовали меня в течение месяца - ничего не нашли!!! Поэтому воскресили обвинения 15-летней давности. Это большое утешение - иметь возможность самому выбирать время для прощания. Что вы хотите, чтобы я сделал - снова потерял сознание!! НЕВЕСЕЛО - ЭТОГО НЕ СТОИТ!!" - говорится в записке.

Издание добавляет, что сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне рассказал, что нашел эту записку еще в июле 2019 года, когда Эпштейна обнаружили без сознания с куском ткани, обмотанным вокруг шеи.

"Я открыл книгу, чтобы почитать, и увидел ее", - рассказал он, добавив, что записка была написана на желтом листе бумаги, вырванном из блокнота.

Журналисты напоминают, что после этого случая Эпштейн обратился к руководству тюрьмы, заявив, что он не планировал совершать самоубийство. Он также обвинил сокамерника в нападении на него. Позже Эпштейн отказался от этих заявлений, добавив, что между ними никогда не было конфликтов.

Тартальоне предоставил эту записку адвокатам на случай обвинений. Документ был засекречен решением суда для сохранения адвокатской тайны. Оригинал был передан в суд только в мае 2021 года, почти через два года после смерти экономиста.

Журналисты отмечают, что они не могут подтвердить ее подлинность. Однако слова из нее совпадают со стилем, который использовал Эпштейн в электронной переписке, а также в другой записке, которую нашли в камере после его смерти.

Дело Эпштейна: что известно

Напомним, ранее суд уже обнародовал часть так называемых "Файлов Эпштейна", в которых упоминается ряд мировых политиков и бизнесменов. После этого, например, стало известно, что основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс имел внебрачные романы с двумя россиянками. На фоне этого Гейтс признал свои связи с Эпштейном, однако подчеркнул, что он не делал ничего противозаконного.

Также из этих файлов стало известно, что Эпштейн искал выход к Путину. Он утверждал, что "может быть полезен" в вопросах привлечения западных инвестиций в Россию, и настаивал на конфиденциальных многочасовых переговорах.

