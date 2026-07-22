Систему начисления зарплат судьям изменили, но денег в бюджете не предусмотрели, - Совет судей Украины

В Украине изменили систему расчета судейского вознаграждения: отныне должностные оклады судей должны определяться на основе актуального прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3328 грн. Однако в государственном бюджете на 2026 год средства на зарплаты судей до сих пор рассчитаны по старому показателю – 2102 грн.
Об этом говорится в обращении Совета судей Украины к президенту Украины и Кабинету Министров Украины.
Новый порядок вступил в силу 25 июня 2026 года после принятия Закона № 4905-IX. Документ прямо запретил использовать для определения базового должностного оклада судьи любую другую величину, кроме прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о государственном бюджете на соответствующий год.
Таким образом, законодательно система оплаты труда судей уже изменена. Однако фактическое финансирование осталось на прежнем уровне. По расчетам, для выплаты судейского вознаграждения по новым правилам в 2026 году необходимо дополнительно почти 2,562 млрд грн.
В Совете судей подчеркивают, что без выделения этих средств новая законодательная норма рискует остаться лишь декларацией.
Особенно остро проблема стоит в местных и апелляционных судах. Во многих из них из-за кадрового дефицита нагрузка на судей в два-три раза превышает установленные нормативы, при этом предусмотренное законом вознаграждение длительное время финансируется не в полном объеме.
Министерство финансов подтвердило необходимость в дополнительных средствах, однако предложило отложить внедрение новой системы до формирования государственного бюджета на 2027 год. В Совете судей с такой позицией не согласились, ведь закон уже вступил в силу и должен применяться с 25 июня 2026 года.
Для решения проблемы Совет предлагает использовать сверхплановые поступления от судебного сбора и свободный остаток средств специального фонда государственного бюджета. Такой механизм уже применялся ранее: в 2025 году поступления от судебного сбора и других платежей составили 5,73 млрд грн при запланированных 3,6 млрд грн. План был выполнен на 159%.
Если средств специального фонда окажется недостаточно, правительство должно инициировать изменения в государственный бюджет на 2026 год.
Отдельно РСУ предлагает изменить сам подход к финансированию судов и планировать расходы на заработную плату в соответствии со штатным, а не фактическим количеством судей. В настоящее время такой принцип применяется, в частности, при финансировании Высшего антикоррупционного суда.
Совет судей обратился к президенту с просьбой принять меры для реализации закона, а к Кабмину – безотлагательно определить источники финансирования судейского вознаграждения по новым правилам. В Совете предупреждают: нерешение этого вопроса может привести к новым судебным и конституционным спорам, а также к накоплению финансовых обязательств государства.