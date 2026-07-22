Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк: что о нём известно

Это опытный военный, вместе с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину.

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Определили порядок дальнейших действий", – заявил глава государства.

Видео дня

По его словам, сегодня будут официально утверждены решения о замене руководства Вооруженных сил Украины – соответствующие указы готовятся.

"Совместно с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой (и.о. министра обороны) определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно", – отметил президент.

Вместе с тем Драпатый заявил в Facebook, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ и подтвердил, что начальником Генерального штаба в его команде будет бывший командующий ДШВ Скибюк.

"Мы познакомились с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонщины. С тех пор знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы", - написал он.

Драпатый рассказал, что за время командования Скибюка в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заяц, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.

"Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять. Президент Украины поставил перед нами четкие задачи - продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать войско и технологии в нём, наращивать возможности ВСУ", - подчеркнул новый главком.

Игорь Скибюк: прохождение службы

Он прошел все ступени службы от командира аэромобильного взвода до заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины, включая службу в качестве командира специального взвода специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия (2001–2002).

Занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины; командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины; начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины; командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.

С 3 июня 2025 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Назначение нового главнокомандующего ВСУ

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Президент поблагодарил Сирского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: