Ситуация катастрофическая: обнародованы данные о смертности и рождаемости в Украине

По количеству новорожденных лидирует Киев – там на свет появился каждый девятый малыш.

Статистика рождаемости и смертности в Украине неутешительна и свидетельствует о том, что ситуация ухудшается с каждым годом. В частности, за первое полугодие этого года родилось всего 73 292 ребенка. В то же время зафиксировано 259 853 случая смерти – это первый официальный рост числа умерших за последние пять лет.

Об этом говорится в исследовании Opendatabot, авторы которого ссылаются на данные Минюста.

"Рождаемость в Украине продолжает падать: по сравнению с первым полугодием 2025 года число новорожденных сократилось на 16%. Если сравнивать с соответствующим периодом накануне полномасштабной войны, ситуация еще хуже: сокращение целых в два раза", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время в среднем ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч малышей. Для сравнения: еще 10 лет назад на свет появлялось около 32 тысяч детей. Мальчиков рождается чуть больше: 51% против 49% девочек.

Статистика показывает, что меньше всего детей рождается на прифронтовых территориях – в Донецкой области спад в три раза, в Запорожской области сокращение на 23%. Впрочем, заметно уменьшилось количество малышей и в условно безопасных регионах: так, в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях спад достиг −20%.

В то же время по количеству новорожденных лидирует Киев – там появился на свет каждый девятый малыш (8 352). Несмотря на сокращение, Львовская область занимает второе место – 6 617 детей. В лидерах по рождаемости также Днепропетровская (5 611) и Одесская (5 450) области.

"В то же время за 6 месяцев 2026 года зафиксировано 259 853 случая смерти. Смертность в этом году выросла на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это первый официальный рост числа умерших за последние 5 лет. Как в жизни, так и в смерти в Украине стабильно лидируют два региона", – говорится в материале.

Наибольший рост числа умерших зафиксирован в столице – на 11%, в общей сложности 20 121 случай за 6 месяцев 2026 года. Впрочем, больше всего смертей, как и всегда, зарегистрировано в Днепропетровской области – 28 386, в целом каждый девятый умерший в Украине

"В среднем смертность в четыре раза превышает рождаемость. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 1 к 3. Худшая ситуация в прифронтовых регионах: в Донецкой области (1 новорождённый на 19 умерших граждан), в Херсонской области – 1 к 14, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях – 1 к 6. Наиболее оптимистичная ситуация сложилась в Ровенской области, на Волыни и в Закарпатье – там на 1 новорожденного приходится 2 умерших", – подытожили в OpenDataBot.

Демографическая ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН, в течение 2025 года население подконтрольной Киеву части Украины сократилось примерно на миллион и по состоянию на февраль 2026-го составляло около 29 миллионов человек.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова рассказала, что основной вклад в это сокращение внесла естественная смертность.

При этом никуда не делась проблема эмиграции, вызванная, в частности, войной. Основная масса выехала в первом полугодии 2022 года. А вернулось очень мало – менее миллиона.

По её словам, каждый месяц затягивания войны означает, что обратно вернётся меньше людей, поскольку они постепенно адаптируются к жизни в других странах.

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