США ввели более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, поддерживающих российскую агрессию.

Новые санкции Вашингтона коснутся российской компании "Национальная система платежных карт" (НСПК) – оператора платежной системы "Мир". Под американские ограничения попадут иностранные компании.

Такие данные представлены в сообщении Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина США.

В санкционный список попали завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и научной организации нами, занимающейся развитием автомобильной промышленности. Под ограничения попали девелоперские и строительные компании "ПИК", "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), горнодобывающей "Мечел" и металлургической ТМК.

Санкции коснутся восемь компаний из Китая: Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, Dennex Enterprises Limited, Exeya Co, Kaili Industrial H.K. Limited, Most Development Limited, Shenzhen Speed Industrial Materials Co, Sigma Technology Limited и United Electronics Group Company Limited.

Есть в списке и индийская компания Crynofist Aviation, занимающаяся дистрибуцией авиационных запасных частей, а также большое количество компаний из Турции – всего их 16 и четыре компании из ОАЭ.

В целом новые американские экспортные ограничения коснулись 93 иностранных компаний, в том числе 63 российских.

Санкции против России - последние новости

О новых ограничениях сегодня сообщил американский президент Джо Байден. Всего ввели 500 новых санкций против РФ, и экспортные ограничения против около 100 организаций.

В частности санкции направлены против лиц, которые связаны со смертью Алексея Навального. Целью санкций является российский финансовый сектор, оборонно-промышленная база, закупочные сети и лица, уклоняющиеся от санкций на многих континентах. Предполагается, что новые ограничения помогут Украине в ее борьбе.

Заметим, еще в 2021 году президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, то это приведет к"разрушительным последствиям".

